Kenya: Amicaux - Mariga de retour avec le pays

Patilah Omoto (Kariobangi Sharks), Francis Kahata (Gor Mahia), Duncan Otieno (AFC Leopards), Samuel Onyango (Gor Mahia), Athuman Ismael Gonzales (CF Fuenlabrada, Espagne), Anthony Akumu (Zesco, Zambie), Victor Wanyama (Tottenham Hotspurs, Angleterre), McDonald Mariga (Real Oviedo, Espagne), Johanna Omollo (Cercle Brugge KSV, Belgique), Paul Were (FC Kaisar, Kazakhstan), Eric Johana Omondi (IF Brommapojkarna, Suède)

Mariga, passé par l'Inter Milan et désormais joueur d'Oviedo en division inférieure en Espagne est rappelé tout comme Ismael Gonzales du CF Fuenlabrada ou encore Francis Kahata, Paul Were, Johanna Omolo et Ayub Timbe

