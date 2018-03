Burkina Faso: Vers un clash entre Préjuce Nakoulma et le FC Nantes ?

Préjuce Nakoulma bénéficie de moins en moins de temps de jeu avec le FC Nantes. Une bonne pioche. Lors de l'hiver 2017, le FC Nantes a misé sur Préjuce Nakoulma. Auteur d'une bonne Coupe d'Afrique des Nations avec le Burkina Faso, l'attaquant avait tapé dans l'œil du club entraîné par Sérgio Conceição à l'époque. En six mois, il a démontré des choses intéressantes en plantant notamment 6 buts en 11 rencontres. Mais après ces débuts radieux, le ciel s'est assombri.

Cette saison, l'international burkinabé n'a disputé que 12 matchs dont 9 en tant que titulaire sous les ordres de Claudio Ranieri. L'intéressé en question ne goûterait guère à ce statut et aurait tenté plusieurs fois de quitter le club Jaune et Vert durant le Mercato d'hiver, sans succès. Ses relations avec le coach italien se seraient également dégradées. L'Etalon du Faso a tenté de partir sans succès à cause de ses relations froides avec son entraîneur. Son agent a tapé du poing sur la table.

«Nous avons toujours essayé de rester silencieux pour ne pas nuire à la carrière de Préjuce. Parfois vous devez être silencieux pour votre joueur même si vous pensez que beaucoup de choses ne vont pas. Mais malheureusement, depuis le premier jour, nous avons des problèmes avec la direction du FC Nantes, explique-t-il, visiblement excédé, dans des propos rapportés par L'Equipe. Déjà, ce n'est pas vrai qu'il sera absent pendant trois semaines. Préjuce a subi une petite blessure musculaire lors du dernier entraînement avant le match de Marseille (1-1, le 4 mars). Il ne sera probablement pas en mesure de jouer contre Troyes (samedi, 20h00) mais fera son maximum pour être présent pour les matches suivants».

Son conseiller, révolté, annonce l'entame d'une procédure à l'encontre du club : «Nous avons toujours essayé d'avoir de bonnes relations avec la direction du FC Nantes et nous avons attendu suffisamment de temps pour qu'ils honorent leurs obligations. Nous avons donc entamé une procédure avec nos avocats pour régler toutes ces questions. Nous transmettrons tous ces sujets à la FFF et à la LFP. Préjuce fera de son mieux pour se concentrer uniquement sur le football dans cette période comme il l'a toujours fait avec tout son respect pour Monsieur Claudio Ranieri».

Si l'agent ne détaille pas ces « obligations », ce dernier a fait pression sur la direction nantaise pour quitter librement les bords de l'Erdre et ainsi pouvoir faire signer Préjuce Nakoulma librement dans le club de son choix. Désireux de s'en aller au mercato d'été, le footballeur âgé de 30 ans était finalement resté chez les pensionnaires du stade de La Beaujoire, dirigés à présent par Claudio Ranieri. Mais entre blessures et relations tendues avec son club, la deuxième saison de Nakoulma (2 buts en 12 matches de L1) est beaucoup plus compliquée. Une déception vu le visage séduisant qu'il avait montré l'an dernier.