Afrique: Organisation Coupe du monde U17 - Le Rwanda retire sa candidature

Une visite d'inspection au Rwanda de la FIFA a été reporté la semaine dernière alors qu'elle devait venir faire l'état des lieux et indiquer aux locaux les domaines dans lesquels ils devaient s'améliorer avant un présentation devant le Conseil de la FIFA. 6 stades étaient dans le dossier prévu: Amahoro, Stade de Kigali, Stade Umuganda, Stade Huye, Stade Muhanga (à rénover) et Stade Bugesera (à construire).

« Après avoir exprimé notre intention l'année dernière, nous avons également réalisé que nous ne disposions plus de temps pour remplir les conditions pour être prêt pour le début (compétition prévue entre août et octobre 2019). Nous estimons ne pas pour voir conduire cet événement à être le succès voulu par la nation« , peut-on lire dans un communiqué dévoilé par la Ferwafa (Fédération rwandaise de football).

