Sénégal: Médias - Une étude du Panos note une faible présence des femmes dans les contenus

Au Sénégal, les questions liées aux droits des femmes ne sont pas suffisamment bien prises en compte dans les contenus médiatiques. C'est ce qu'ont d'emblée révélé les résultats d'une étude de l'Institut Panos présenté hier au Cesti qui a abrité un panel sur la question à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme.

Pour marquer la célébration de la Journée internationale de la femme, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti), en partenariat avec l'Institut Panos, a organisé un panel sur « Femmes et médias : déconstruire les stéréotypes ». Il a été modéré par Rokhaya Eugénie Aw, ancienne directrice de l'école. Une occasion pour les intervenants, composés essentiellement des professionnels de l'information et de la communication, de jeter un regard critique sur la présence de la gent féminine dans le paysage médiatique sénégalais.

A cet effet, une étude de l'Institut Panos intitulée « Couverture médiatique de la participation politique et des violences faites aux femmes », présentée par le journaliste Bakary Domingo Mané, a mis en exergue la faible présence des questions liées aux droits des femmes dans le traitement des informations dans les organes de presse.

Il s'agit d'une enquête réalisée durant la période du 1er au 15 mars 2017 et qui s'inscrit dans le cadre du projet « Femmes, occupez les médias » mis en œuvre par l'Institut Panos Afrique de l'Ouest. Elle a porté sur un ensemble d'organes de presse du paysage médiatique sénégalais. Pour la presse écrite, le choix a été porté sur Le Soleil, l'Observateur, Sud quotidien, Vox populi. M. Mané a noté que, globalement, ces quatre quotidiens ont consacré aux femmes seulement 5,3 %, soit 98 articles sur un ensemble de 1.848 articles publiés au cours de cette période. « Il ressort assez clairement que les quotidiens observés ne font pas de la femme un sujet à prioriser. Le prétexte de la Journée internationale de la femme n'a véritablement pas modifié les habitudes rédactionnelles », a soutenu le journaliste.

Concernant les télévisions, les enquêteurs ont retenu la Rts et la Télé futur média (Tfm). Pour ce médium, l'étude du Panos a révélé que les émissions ayant trait à la femme représentent moins de 2 % des 503 éléments proposés par les deux chaînes de Tv du corpus. Pour ce qui est des radios, a justifié l'un des auteurs de ce document, le choix a porté sur celles qui disposent d'un taux d'écoute « relativement important » au niveau de la population, à savoir Rfm, Sud Fm et Radio Sénégal internationale (Rsi). Si l'on se base sur les résultats de cette enquête, la programmation sur l'ensemble des trois stations de radio, objet de l'étude, laisse apparaître une nette marginalisation - moins de 1 % -, voire une absence totale des questions ayant trait aux femmes.

La presse en ligne semble suivre la même tendance générale observée auprès des médias traditionnels.

Les questions liées au genre ne semblent pas faire partie de leurs priorités éditoriales. Parce que c'est moins de 1% des contenus mis en ligne durant la quinzaine autour de la Journée internationale de la femme, d'après Bakary Domingo Mané. Il a toutefois constaté que, comparativement aux télévisions traditionnelles, les sites de la WebTv semblent relativement disposer à ouvrir davantage leur espace aux questions liées aux femmes. Dans la même veine, Fatoumata Bernadette Sonko Sall, chef du Département Presse écrite au Cesti, a noté la faible place qu'accordent les médias aux préoccupations des femmes.

COUSSON TRAORE SALL, DIRECTRICE DU CESTI : « L'URGENCE D'IMPLIQUER LES FEMMES DANS LES INSTANCES DÉCISIONNELLES »

La directrice du Cesti, Cousson Traoré Sall, dans son allocution d'ouverture, a d'abord planté le décor en rappelant le contexte historique de la célébration de la Journée internationale de la femme. Sur le thème du panel, Mme Sall a dénoncé le fait que la femme se trouve encore victime des considérations sexistes qui la relèguent continuellement au second rang. Elle a expliqué que les médias, un lieu par excellence du reflet de nos réalités sociales, offrent, au premier plan, la preuve de cette discrimination. « Qu'il s'agisse des femmes actrices des médias en tant que journaliste (... ) ou actrices dans un film ou dans une publicité, la femme est généralement prise comme un élément de décor, juste pour embellir ; pas pour son intelligence ou ses qualités intellectuelles, mais plutôt pour son corps ou sa simple posture de femme », a fait remarquer la directrice du Cesti. C'est pourquoi, a-t-elle préconisé, il est plus que temps de déconstruire à jamais ces stéréotypes qui gangrènent les médias ; les déconstruire tous un à un afin de mettre en place un paysage médiatique fondé sur l'égalité et l'équité. A son avis, la solution la plus urgente est d'impliquer les femmes dans les instances décisionnelles. Mme Sall a ajouté que la promotion de femmes leaders dans les médias ainsi que l'adoption des directives allant à l'encontre de toute discrimination sexiste ne fait qu'encourager cette initiative.