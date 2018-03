Sénégal: En marche vers Pâques / Le carême conduit à l'unique « hôpital » - A la Croix

Libéré d'un esclavage séculaire en Egypte puis ayant contracté l'alliance avec Dieu au mont Sinaï, le peuple d'Israël entreprit la traversée du désert vers la terre que Dieu lui avait promise.

Un jour, comme ils l'avaient déjà fait dès le début de leur exode, accablés par la chaleur, manquant d'eau et écœurés par la manne, ils éclatèrent à nouveau en critiques virulentes contre Moïse, regrettant d'avoir quitté un pays où ils étaient esclaves mais où au moins ils étaient nourris. Or ils découvrirent avec effroi qu'ils avaient installé leur campement en un lieu infesté de serpents, « des brûlants » qui causèrent plusieurs morts.

Avouant leur péché de désobéissance, ils demandèrent à Moïse d'intercéder pour eux afin d'être pardonnés. Sur ordre de Dieu, Moïse érigea un serpent d'airain, le fixa à une hampe « et lorsqu'un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d'airain et il avait la vie sauve ». Sur la croix, Jésus a été « élevé ». Se tordant et gémissant de douleur, il avait bien l'aspect d'un serpent.

Mais alors au lieu de se détourner et de fuir, il faut aussi le regarder et croire. En effet, nous ne sommes pas devant une Transcendance qui nous écrase, un œil qui nous scrute, un code qui pointe nos fautes. Nous sommes devant quelqu'un qui est le plus grand amour que Dieu a pour le monde.

Cependant, devant le Crucifié, tout homme doit se prononcer et se laisser interroger : Crois-tu que le serpent des tentations s'est glissé dans le fond de ton cœur et t'a fait tomber dans la désobéissance à Dieu ? Crois-tu que la révolte contre Dieu conduit l'humanité à la haine, à la torture, à la guerre, à la mort ? Crois-tu que rien ni toi ni personne ne peut guérir tes blessures ?

Crois-tu que ce Transpercé est le Fils qui offre sa vie pour que les croyants - ceux qui le regardent avec foi, ceux qui revendiquent sa mort pour eux - soient pardonnés et reçoivent la Vie divine ?

Admirables, certes, sont les extraordinaires progrès de la médecine ! Mais comment guérir les cœurs malades de la sclérose de la haine, du venin de la cupidité, de l'infarctus de l'indifférence ?

Il nous faut reconnaître que dans les multiples « campements » de notre existence, de nombreux serpents nous tuent sans pitié. Ainsi, le carême nous conduit à l'unique « hôpital » : à la Croix, qui n'est pas un tragique fait divers, l'échec d'un prophète, la fin d'un rêve, l'exaltation de la souffrance, le déchaînement de colère d'un « Dieu » pervers s'acharnant sur une victime. Car le Crucifié couvert de sang est le Fils de Dieu, le véritable Messie, celui qui donne sa vie pour que les hommes soient libérés de l'esclavage de leur égoïsme et de leur méchanceté et qu'ils marchent vers le repos du Ciel et la Maison du Père. La véritable guérison de l'homme, c'est son salut !