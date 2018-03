Sénégal: Keur Mbaye Fall - Les femmes en quête de formation et de financements

«Maintenant, à vrai dire, nous appelons le gouvernement du Sénégal à se tourner aussi vers les femmes de Beunno et à leur offrir des sessions de formation, histoire de renforcer leurs capacités chacune dans le domaine dans lequel elle évolue», a ajouté Fatou Aïdara. Elle considère que la meilleure manière d'aider les femmes qu'elle dirige est de les former afin qu'elles puissent être plus outillées dans le domaine où elles évoluent. Ensuite, leur accorder des financements qui vont leur permettre de pouvoir optimiser la rentabilité de leurs activités génératrices de revenus.

Et la volonté affichée par le chef de l'Etat du Sénégal à ne ménager aucun effort pour que les femmes du Sénégal soient économiquement autonomes de manière à les aider à contribuer remarquablement au développement économique du Sénégal. A l'en croire, c'est ce qui l'a poussée à répondre favorablement à la main tendue par les femmes de cette localité qui ont pris sur elles de faire de Fatou Aïdara leur leader. Une option qu'elles ont choisie en vue de maximiser leurs chances de bénéficier de l'appui de l'Etat du Sénégal. « Déjà, les financements symboliques que j'accorde aux femmes ne représentent pas grand-chose, mais ils matérialisent notre engagement à nous retrousser les manches et à faire comme les autres femmes du pays qui, de jour comme de nuit, s'activent pour faire avancer le Sénégal », a soutenu Fatou Aïdara.

Pour atteindre l'objectif qu'elles visent, elles ont mis sur pied un groupement d'intérêt économique (Gie) déjà forte de plus de deux cents de ses membres et se retrouvent périodiquement pour évaluer la marche du Gie. Elles ont tenu une rencontre chez cette responsable pour faire un bilan d'étape de leurs actions. «Notre Gie est composé de femmes battantes qui ne restent jamais les bras croisés, mais qui font comme les hommes en s'adonnant à des activités génératrices de revenus», a soutenu Fatou Aïdara, responsable de la Gie «Ndimbeul Naci féke lokhol borom». En effet, tout est parti d'un constat sur la précarité qui règne dans la zone de Beunno peuplée de femmes avec une majorité de vendeuses de poissons contraintes quotidiennement à verser dans le système D.

