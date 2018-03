Sénégal: Vulgarisation du baromètre intégré - Pour une citoyenneté dans la gestion des affaires publiques

(Tambacounda). Renforcer la gouvernance démocratique, en soutenant le développement d'une participation citoyenne plus efficace dans la gestion des affaires publiques des collectivités locales, c'est l'objectif du programme «Gouvernance pour le développement local» qui rentre dans le cadre du partenariat entre la mairie de Tambacounda et l'Usaid/Gold.

Le nouvel outil dénommé «Baromètre intégré » va permettre de renforcer la gouvernance et le développement des secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, etc. Cela, en proposant une meilleure budgétisation des dépenses, une amélioration de la planification et de la qualité des services et d'inclure les citoyens dans le contrôle de la fourniture de services. C'est dans ce sens que l'objectif du programme «Gouvernance pour le développement local» vise à renforcer la gouvernance démocratique, en soutenant le développement d'une participation citoyenne plus efficace dans la gestion des affaires publiques des collectivités locales. Ainsi, la stratégie proposée est basée, entre autres, sur une approche intégrée qui permet aux programmes sectoriels de mieux atteindre leurs objectifs et de renforcer les conditions d'une «bonne gouvernance» pour chaque secteur.

Pour ce faire, des mécanismes de partage d'informations et d'expertises techniques entre les secteurs permettent une résolution collaborative des principales problématiques intersectorielles. Pour Moussa Faye, responsable Gouvernance locale du programme Usaid/Gold basé à Dakar, la rencontre entre effectivement dans le cadre du partenariat entre sa structure et la mairie de Tambacounda. Une manière d'accompagner la commune dans l'amélioration de la gouvernance pour une meilleure fourniture de services, le renforcement des capacités des élus locaux ainsi que des acteurs à la base pour la promotion de l'engagement communautaire et l'amélioration des impôts locaux à travers un meilleur recouvrement.

Il s'agit pour cette rencontre de faire un diagnostic, une situation de référence pour tout ce qui est lié à la gouvernance locale. Et pour cela, il existe un outil dénommé baromètre intégrée, utilisée avec les acteurs locaux afin de faire la situation ou le diagnostic de la collectivité pour améliorer la gestion de la commune. Il s'agit également de lancer le programme dans la commune de Tambacounda par la signature d'un accord cadre, la présentation du programme et la collecte de données de perceptions, ensuite d'élaborer un plan d'actions de gestion de ladite commune.