Sénégal: Inscriptions sur les listes électorales - Bby exhorte ses leaders à la mobilisation

Réunie avant-hier, autour de son président, Macky Sall, la conférence des leaders de la coalition, "Bennoo Bokk Yaakaar" demande à ses membres de se mobiliser dans l'unité pour un enrôlement massif des citoyens qui souhaitent voter à la présidentielle de 2019.

La Conférence des leaders de la Coalition, "Bennoo Bokk Yaakaar" exhorte ses membres à la mobilisation et à l'unité pour investir toutes les localités sur l'ensemble du territoire et dans la diaspora afin d'aider les militants et sympathisants à s'inscrire massivement sur les listes électorales dans cette période de révision exceptionnelle. Cet appel a été lancé, avant-hier, au sortir d'une réunion présidée par le président de la coalition, Macky Sall.

Selon le communiqué publié, cette activité « doit être articulée à un programme d'animation des structures de la coalition pour entretenir une mobilisation des populations sénégalaises dans l'unité, la discipline et la solidarité en direction de l'élection présidentielle à venir, afin d'assurer, encore une fois, à BBY une victoire des plus éclatantes ».

Macky Sall et ses alliés disent apprécier positivement le rapport issu des travaux du cadre de concertations sur le processus électoral. Ils adressent leurs félicitations aux « acteurs de tout bord pour les résultats satisfaisants auxquels ils sont parvenus, à travers un dialogue franc et républicain, sous la présidence de l'ambassadeur Saïdou Nourou Ba ». Ils ont aussi félicité « les plénipotentiaires de la coalition qui ont activement participé, dans la défense des principes et options de la coalition, à la recherche de consensus pour une amélioration des règles de notre système électoral ». Dans la même veine, poursuit le communiqué, « la conférence des leaders se félicite des conclusions de l'audit du fichier électoral entrepris, avec succès, par des experts internationaux et dont les résultats attestent de la qualité de notre fichier révélant un taux de fiabilité qui dépasse les 98 % et confirmant ainsi tout l'intérêt que la communauté internationale place dans la démocratie sénégalaise, une référence sur le continent ».

Sur un autre registre, les leaders de Bby ont félicité « le gouvernement pour le succès de l'émission d'obligations souveraines appelées « Euro bond » sur le marché international ». « Ces résultats traduisent toute la confiance de ces marchés dans la santé économique et financière de notre pays », soulignent-ils. Macky Sall et ses alliés ont aussi présenté leurs hommages aux femmes du Sénégal, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme, le 08 mars. Ils encouragent celles-ci « à demeurer mobilisées sur tous les fronts de lutte pour l'émancipation de la femme sénégalaise ».

Bby a condamné, avec fermeté, l'assassinat, en Italie, du Sénégalais, « Idrissa Diène, victime d'un acte odieux et raciste ». La coalition demande « aux autorités italiennes de faire toute la lumière sur cette affaire sordide et inacceptable ». Elle dénonce également les attaques survenues à Ouagadougou, au Burkina Faso et qui ont causé plusieurs morts et blessés. Selon le communiqué, la coalition a exprimé son soutien fraternel au peuple Burkinabé à qui elle présente ses condoléances attristées et lance un appel pressant à la communauté internationale pour une solidarité agissante plus efficace dans la lutte contre les forces obscures du terrorisme.