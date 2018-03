Sénégal: Processus électoral - La Ld invite les acteurs politiques à plus de sérénité

Après avoir exprimé sa satisfaction sur les concertations relatives au processus électoral, la Ligue démocratique invité les acteurs politiques à la sérénité, notamment face à l'organisation des prochaines élections.

La Ligue démocratique invite l'ensemble des acteurs politiques à faire preuve de sérénité sur la question du processus électoral. Nicolas Ndiaye, secrétaire général par intérim et les autres membres du secrétariat exécutif permanent disent « être restés convaincus que le système électoral et le rôle capital des médias, ainsi que la maturité des acteurs politiques et des citoyens sénégalais rendent illusoire toute tentative de fraude et de confiscation des suffrages du peuple souverain ». C'est pourquoi, ils demandent aux acteurs de mettre à profit la période de révision exceptionnelle des listes électorales, du 1er mars au 30 avril 2018, pour exhorter leurs électeurs à s'inscrire sur lesdites listes. Ainsi, ils demandent à tous les responsables des structures de mobiliser et d'encadrer les militants et les électeurs du parti pour leur inscription massive sur les listes électorales.

Selon le communiqué publié, le Secrétariat permanent de « la Ligue démocratique, revenant sur les concertations sur le processus électoral, s'est réjoui, à nouveau, de la qualité de l'audit du fichier électoral ». Il adresse ses « félicitations au ministre de l'Intérieur pour sa disponibilité et la démarche participative et inclusive dont il a fait preuve au cours du dialogue politique, qui s'est déroulé entre le 12 décembre 2017 et le 02 février 2018 ». Selon le texte, « il associe à ces félicitations l'ensemble des acteurs politiques qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ces concertations dont les conclusions vont améliorer sensiblement toutes les étapes du processus électoral ».

A l'instar des autres partis, la Ld a rendu un vibrant hommage aux femmes. Le Sep a « exhorté le Mouvement national des femmes (Mnf) du parti, et au-delà, toutes les femmes du pays à poursuivre leur mobilisation pour davantage de conquêtes démocratiques et sociales en faveur des femmes ». Dans ce sens, souligne le communiqué, « le Secrétariat Permanent invite le gouvernement à tout mettre en œuvre pour l'autonomisation économique des femmes notamment en milieu rural ».

Examinant le double attentat terroriste perpétré à l'Etat-major général des armées et à l'ambassade de France à Ouagadougou, au Burkina Faso, la Ld, après avoir condamné vivement ces actes barbares, appelle la communauté internationale à mutualiser ses ressources et ses efforts pour éradiquer définitivement le terrorisme qui constitue une menace pour tous les peuples de la planète.

Sur un autre point, le Secrétariat permanent rappelle aux militants son attachement à l'exécution diligente de la circulaire du Secrétaire général par intérim, relative aux décisions du Bureau politique du 10 février 2018 qui a entériné l'exclusion des responsables frondeurs. Selon le communiqué, il a retenu de convoquer, le samedi 17 mars 2018, à 10heures, un Secrétariat élargi pour examiner les modalités de mise en œuvre des conclusions de la dernière session du Bureau politique.