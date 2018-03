Sénégal: Présidentielle 2019 - Malick Gakou mise sur les femmes

Le président du Grand parti, Malick Gakou, a salué « l'esprit de cohésion sociale» que matérialisent les femmes pour l'équilibre de la société et du tissu familial, à l'occasion de la journée internationale de la femme.

«Nous saluons, avec hauteur et respect, l'incarnation du symbole vivant de la générosité, de la solidarité et de l'esprit de cohésion sociale que vous matérialisez dans la croisée de vos trajectoires pour l'équilibre de la société et du tissu familial », a soutenu le leader du grand parti dans un message dédié aux femmes. « Nous comptons marquer la trajectoire de notre histoire commune en 2019, du sceau de l'espoir avec le programme «Suxali Senegaal» qui place la femme au cœur du développement afin que plus jamais elle ne soit exposée à la pauvreté, à la précarité et aux violences de tout genre. En somme, elle doit être en possession de tous ses droits», a-t-il ajouté.

Il a souligné l'importance de la femme dans son action politique. «Nous magnifions les mérites de la femme actrice du développement engagée dans tous les combats de la vie pour la sauvegarde de l'harmonie et de la vitalité familiale», a affirmé Malick Gakou. Et le leader du Gp d'ajouter : « au Grand parti, nous mettons un point d'honneur à faire de l'égalité, de la justice et des droits des femmes un combat de tous les jours». Il a remercie les militantes et sympathisantes de son parti qui avaient bien voulu, lors de leur dernière assemblée générale, le désigner «candidat de l'espoir ». Malick Gakou a précisé que la journée internationale de la Femme est aussi le moment de remercier et d'encourager tous ceux qui se battent corps et âmes pour les droits des femmes et pour un avenir équitable.