Sénégal: Financement des femmes entrepreneures - 500 millions de FCfa de la Délégation à l'entrepreneuriat rapide au Wic

Profitant de la Journée mondiale de la femme, le Women's Investment Club ou club d'investissement des femmes sénégalaises (Wic), regroupant 72 femmes entrepreneures, a organisé un panel sur l'entrepreneuriat au féminin.

Déjà présent sur le marché financier de l'Uemoa avec le «fonds d'investissement créé par des femmes et pour des femmes», le Wic a bénéficié d'un appui de taille de la Délégation à l'entrepreneuriat rapide. La présidente du club d'investissement des femmes sénégalaises, Madjiguène Sock et le Délégué général à l'entrepreneuriat rapide, Papa Amadou Sarr, ont signé un accord de parteneuriat permettant à ces femmes de bénéficier d'un financement de 500 millions de FCfa. La présidente du Wic a indiqué que ce processus permettra de renforcer ce club de femmes qui avait déjà près de 400 millions de fonds propres. «Nous sommes en négociation depuis plusieurs semaines pour identifier les approches de partenariat.

La Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide cherche des plateformes qui existent déjà, qui sont structurées et qui peuvent investir dans l'entrepreneuriat féminin et des jeunes. Nous avons présenté notre modèle financier et il y a eu beaucoup de discussions ; le fonds du Wic travaille en partenariat avec les investisseurs institutionnels et individuels», a expliqué Mme Sock. Selon elle, la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide devient un partenaire institutionnel qui s'engage à investir 500 millions de FCfa à travers le Wic dans les entreprises des femmes qui sont passées par notre processus de sélection avec nos critères.

Le Délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, Papa Amadou Sarr, s'est félicité de cet accord avec cette structure qui fait confiance à d'autres femmes et qui les positionne comme des actrices de l'économie. Il assure que les 500 millions seront disponibles en avril pour accompagner ces entrepreneures.

Mme Sock a expliqué que le Wic est un club d'investissement qui a été créé par les femmes et pour les femmes et est en train de développer des mécanismes de financement innovants. «Nous avons mobilisé presque 400 millions qui sont investis à la Bourse régionale des valeurs mobilières et nous allons bientôt lancer le fonds qui va se focaliser sur les startups et les très petites entreprises», a indiqué la présidente du Wic. Pour elle, l'idée c'est de créer de nouveaux mécanismes de financement en plus de ceux qui existent déjà pour soutenir les besoins des femmes entrepreneures allant de 10 millions à 150 millions de FCfa.

Abordant les difficultés de l'entrepreneuriat féminin débattues lors des panels, la présidente du Wic reconnait que les femmes ont des contraintes qui leur sont propres sur le plan social, sans oublier les contraintes liées à l'environnement des affaires notamment la fiscalité, l'accès au financement. «Nous essayons de régler ces difficultés en créant un nouveau mécanisme de financement qui n'existe pas jusque-là. Cela demande de l'innovation et que le cadre réglementaire de l'Uemoa puisse évoluer pour que les réseaux d'investisseurs puissent s'organiser de manière différentes, prendre des risques», a-t-elle dit. Anta Babacar Ngom du Groupe Sedima déclare que les femmes « ont envie d'entreprendre », estimant qu'il faut continuer à se battre malgré les difficultés en tant que femmes, «car on a, après, des histoires à raconter».