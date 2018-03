Sénégal: Fête du 8 mars au Camp pénal - L'Amicale des femmes du « Soleil » redonne le sourire aux détenues

La présidente de l'Amicale des femmes du « Soleil » remettant un lot aux responsables de la Mac de Liberté VI.

L'Amicale des femmes du «Soleil» appuyée par la Direction générale était, hier, à la Maison d'arrêt et de correction pour femmes de Liberté VI pour célébrer avec les détenues la journée du 8 mars.

C'est à bord d'un bus «Dakar Dem Dikk» que l'Amicale des femmes du quotidien «Le Soleil» a regagné la Maison d'arrêt pour femmes de liberté VI. Elles ont décidé de partager cette journée de fête avec leurs sœurs détenues de la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Liberté VI. Dans le bus DDD qui a quitté le siège du «Soleil» vers de 16h, elles chantent et applaudissent. Tout d'un coup, cette joie laisse la place à une tristesse. Le véhicule vient d'arriver devant la prison. C'est l'émotion. Ici, logent leurs sœurs privées de liberté. Heureusement pour elles, les femmes du Soleil se soucient de leur quotidien rythmé de peines et de souffrances.

Appui exceptionnel de la Direction générale

Deux véhicules remplis de matériels et de vivres entrent dans la Mac. Des sachets d'eau, de la boisson, de l'eau de javel, du savon, des livres, de la pomme de terre, des oignons sont déchargés. Mais surtout 7 téléviseurs dont 6 offerts par la Direction générale en plus de 12 matelas et 24 draps.

Tout est déposé devant les pensionnaires de la Mac. Selon la président de l'Amicale, Mme Fatou Ly Sall Croquette, 2018 a été décrétée par le Président de la République, Macky Sall, «année sociale». C'est dans cette dynamique que les femmes du «Soleil» ont voulu partager cette journée avec leurs sœurs de la Maison d'arrêt de Liberté VI.

Le régisseur de la Maison d'arrêt et de correction de Reubeuss, Agnès Ndiogoye, a remercié l'Amicale des femmes du « Soleil » pour ce geste de haute portée. La porte-parole des détenues a aussi magnifié ce geste des femmes du « Soleil ». Selon elle, tout ce qui leur manque, c'est la liberté. «Nous avons de l'épanouissement, nous vivons bien, nous mangeons bien. Médicalement nous sommes aussi suivies», s'est-elle félicitée.

3 terrains offerts à 3 bébés de détenues

Parmi les détenues de la Maison d'arrêt pour femmes de Liberté VI, il y a trois qui sont avec leurs enfants. Des tout-petits très joyeux. Innocents, ces «petits bouts de bois de Dieu» se sont retrouvés en prison avec leurs mamans. La présidente de l'Amicale des femmes du quotidien le «Soleil», très émue après avoir porté dans ses bras les trois bébés, a offert, à chacun, un terrain de 150 m2 aux environs de Campement Nguékokh. Un geste salué par toutes les détenues.

LE DG YAKHAM MBAYE REND UN VIBRANT HOMMAGE À SA MÈRE ET À JACQUELINE FATIMA BOCOUM, DEUX FEMMES QUI L'ONT « FAIT »

C'est autour d'un copieux repas que l'Amicale des femmes du journal le «Soleil» a célébré la journée du 8 mars. Tous les travailleurs du quotidien, avec à leur tête le Directeur général Yakham Mbaye, étaient à table. Moment choisi par le patron de l'entreprise pour rendre hommage aux femmes. «Les femmes ont toujours été importantes dans ma vie», a indiqué Yakham Mbaye pour qui tout ce qu'on doit faire pendant cette journée est de demander pardon à nos mamans.

Ce qu'il dit avoir fait, non sans rendre un vibrant hommage à une autre «femme qui a énormément fait pour (lui) en (lui) faisant confiance, alors que ce n'était pas certain : très jeune, il y a presque vingt ans, elle (l')a fait Directeur par intérim du Tract, puis de L'Info7».

Pour finir, Yakham Mbaye a appelé les femmes du «Soleil» à travailler dans l'unité pour la bonne marche du quotidien national. «Il faut que vous travailliez dans l'unité pour que je puisse être à l'aise et vous accompagner», a-t-il dit.