Pour améliorer l'accès des couches vulnérables au financement, la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide créée en fin 2017, a lancé ses activités le 7 mars 2018. Avec un budget de 30 milliards de FCfa, elle a pour mission de faciliter l'accès au financement des jeunes hommes de 20 à 40 ans et des femmes.

L'auto-entrepreneuriat mobilise 59,9% des Sénégalais, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Malheureusement, cette frange importante de la population peine à trouver des financements pour développer leurs activités et participer à la croissance économique de notre pays. Conscient des opportunités qu'offre l'auto-entrepreneuriat à la fois dans la lutte contre le chômage et le sous emploi, le président Macky Sall a créé, en décembre 2017, la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/fj) qui a lancé, officiellement, ses activités le 7 mars 2018.

Doté d'un budget de 30 milliards de FCfa, cette structure a pour mission d'aider les femmes et les jeunes de 20 à 40 ans à trouver des financements sur l'ensemble du territoire national, a expliqué le Délégué général, Papa Amadou Sarr. D'après, le Délégué général, ancien agent du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, le chef de l'État s'est toujours engagé à favoriser l'essor d'un esprit et d'une dynamique entrepreneuriale, en particulier chez les jeunes et les femmes. Papa Amadou Sarr a indiqué que depuis la création de cette délégation, le travail s'est fait dans l'ombre en termes de cibles et de stratégies pour mettre en place le dispositif nécessaire.

«Aujourd'hui, je peux vous annoncer que la Délégation à l'entrepreneuriat rapide marche et est prête à répondre aux attentes des citoyens», a assuré M. Sarr. «C'est une structure souple et autonome qui a vocation à être rapide pour financer l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes que nous allons accompagner dans des projets fiables, innovants et en assurant une présence sur l'ensemble du territoire national. Avec l'efficacité comme leitmotiv, cette nouvelle structure va permettre d'atteindre cette jeunesse, ces femmes qui sont un atout majeur», a déclaré Papa Amadou Sarr.

Dématérialisation des procédures

La Délégation à l'entrepreneuriat rapide entend travailler directement avec les bénéficiaires et les soumissionnaires des projets. M. Sarr souligne que les demandes de financement peuvent être faites en ligne avec un dispositif souple, assurant que les dossiers seront traités avec célérité. Il annonce que dès la semaine prochaine, les agents seront sur le terrain pour rencontrer les autorités administratives. Pour les projets dont le financement ne dépasse pas 500.000 FCfa, le traitement se fera en ligne ; pour des financements plus importants, il est prévu un traitement physique et en cas d'approbation, le paiement interviendra dans les 3 semaines. «On a mis en place cette dématérialisation des procédures pour être plus rapide. Notre spécialité par rapport aux autres structures, c'est la rapidité», a insisté Papa Amadou Sarr. «Nous allons travailler avec nos partenaires dans les agences qui s'occupent de l'emploi des jeunes, mais aussi avec les ministères sectoriels avec lesquels nous allons travailler pour une meilleure inclusion économique», a affirmé le délégué général. Il précise que le principe d'urgence sera aligné à l'exigence et à la transparence, avec plusieurs structures qui vont assurer le contrôle, l'audit, la conformité pour que les ressources publiques soient bien utilisées.

4 catégories de financement

Le Délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, Papa Amadou Sarr, a confié que 4 systèmes ont été mis en place pour le financement des cibles. Le premier système va toucher le plus grand nombre de personnes s'appelle «modèle d'autonomisation économique ou appui à l'entrepreneuriat qui est un financement d'un petit montant adéquat avec des projets à court, moyen et long termes donné à titre individuel ou collectif de 100.000 à 500.000 francs Cfa». Il y a les modèles de financement par métier : artisanat, industries culturelles, élevage, pêche, agriculture, etc. Le troisième système concerne les financements de types incubateurs pour des jeunes et des structures regroupées pour plusieurs programmes. Ce système peut prendre également la forme de bourse à l'entrepreneuriat pour les jeunes. Enfin, il y a le modèle de financement de l'entreprise pour le meilleur projet validé par les spécialistes.

Toutefois, M. Sarr précise que ces financements ne sont pas des aides ou des dons et que les bénéficiaires devront rembourser. «Ce sont des prêts que nous allons essayer de subventionner dans la mesure du possible pour permettre de faire baisser le taux le plus possible ; cela pour permettre aux populations de pouvoir emprunter sans apport mais aussi de rembourser pour permettre à d'autres d'en bénéficier», a dit Papa Amadou Sarr. Il a annoncé que les premiers financements des projets sont prévus en début avril.