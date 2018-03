Sénégal: Rapport 2016 de l'Armp - Bonne maîtrise des procédures de passation malgré la persistance de certaines anomalies

Les autorités contractantes ont fait des progrès depuis le début de la réforme en 2007. Sur les 100 autorités contractantes, 35 ont eu une performance satisfaisante, 33 une performance moyennement satisfaisante et 32 une performance peu satisfaisante.

L'Autorité de régulation des marchés publics a rendu public, hier, son rapport 2016. Le régulateur a constaté la bonne maîtrise, pour l'essentiel, des procédures de passation, malgré la persistance de certaines anomalies. « Les manquements constatés relèvent plus de problèmes de ressources (humaines, matérielles(... ), d'organisation et de planification », a déclaré Mamour Fall, membre du Conseil de régulation, en présentant la synthèse de la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés des autorités contractantes. Le rapport a concerné 100 autorités contractantes : 21 ministères, 10 institutions et services déconcentrés de l'État, 9 sociétés nationales et sociétés à participation publique majoritaire, 22 agences et organismes assimilés, 28 établissements publics, 10 collectivités locales pour une valeur de 2.512.668.254.000 de FCfa.

Tous les marchés dont le montant est supérieur à 1.000.000.000 de FCfa ont été passés à la loupe ainsi que 100 % des marchés passés par entente directe et par appel d'offres restreint. Sur les 100 autorités contractantes, 35 ont eu une performance satisfaisante, 33 une performance moyennement satisfaisante et 32 une performance peu satisfaisante. Dans les marchés passés, on note une prédominance des marchés de fournitures avec 55,6 % contre 26,3 % pour les travaux, 11 % pour les services et 7,1 % pour les prestations intellectuelles. En valeur, les marchés de travaux sont les plus grands consommateurs de ressources publiques avec 1.659 milliards de FCfa, représentant 66 % du total, suivis des fournitures avec 713 milliards de FCfa, soit 28,4 %. Toutefois, malgré les progrès, le régulateur a recommandé d'élargir les contrôles sur la phase exécution. « Si les risques de non transparence sont globalement maîtrisés dans la phase de passation, il convient d'élargir les contrôles sur la phase exécution », a dit M. Fall.

Les dysfonctionnements relevés ont porté, entre autres, sur la non exhaustivité des dossiers de marchés transmis aux auditeurs, la désignation tardive des membres des commissions des marchés, le cumul de fonctions incompatibles dans certaines cellules de passation des marchés où les coordonnateurs exercent des fonctions de contrôle, le défaut de matérialisation des contrôles des cellules de passation des marchés sur les dossiers de marchés n'ayant pas atteint les seuils de contrôle a priori de la Dcmp, l'établissement de listes restreintes incluant des prestataires n'ayant pas les qualifications requises, des modes de passation inappropriés du fait d'une mauvaise estimation des besoins, le fractionnement de marchés, des lenteurs souvent injustifiées dans la conduite des évaluations d'offres par les commissions techniques ou commissions de marchés.

Le régulateur a fait des recommandations d'ordre général et relativement aux délais, aux ressources humaines et à la logistique, à l'exécution des marchés. Les recommandations générales ont porté sur le respect de la composition des commissions des marchés et cellules de passation des marchés et les délais de transmission des actes ; l'inscription de toutes les acquisitions programmées dans l'année sur le Plan de passation des marchés ; la traçabilité des documents de marchés en prenant les dispositions idoines par un archivage correct ; la transmission à bonne date des rapports trimestriels et annuel destinés aux organes de contrôle a priori et de régulation ; le respect des textes d'application relatifs aux procédures spécifiques, regrouper les marchés de même nature et les passer conformément aux modes de passation applicables ; l'approbation des procès-verbaux d'attribution provisoire par les autorités compétentes.

Commentant le rapport, le directeur général, Saër Niang, a déclaré que la transparence dans les marchés publics est une réalité, soulignant qu'un changement radical est en train de s'opérer. Il a noté, pour s'en féliciter, que les autorités contractantes ont fait des progrès depuis le début de la réforme en 2007, avec un taux moyen des ententes directes d'environ 18 %, inférieur au seuil de convergence communautaire de 20 %. De plus, les plans de passation des marchés sont exécutés à 98 % en 2016. Mais pour le rapport 2016, l'innovation de taille, c'est que l'Armp a initié une mission d'audit technique dans le domaine des infrastructures en ciblant trois secteurs : l'hydraulique/assainissement et aménagements hydro-agricoles ; les infrastructures scolaires et sanitaires ; l'habitat-terrassements-voiries.

L'audit technique a permis de relever des dysfonctionnements qui ont porté sur des malfaçons dans les ouvrages, le défaut d'archivage des documents techniques retraçant le déroulement des travaux, l'absence des missions de contrôle prévues, l'absence de documents attestant de la mise en place d'un dispositif de suivi rapproché des travaux par le maître d'ouvrage, l'insuffisance dans le suivi des travaux par le maître d'ouvrage, des retards dans l'exécution, l'usage de matériaux de qualité inférieure à ceux prévus dans les contrats, la mauvaise utilisation des ouvrages par les populations. Le régulateur a fait des recommandations en vue d'une correction.