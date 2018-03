Sénégal: Passé et présent du Walo - La femme placée sur un piédestal

Située au Nord du Sénégal, Dagana, ville chargée d'histoires et de récits épiques, célèbre la femme. Dans cette partie du pays, la femme a toujours été considérée comme pilier central du développement. L'érection du monument Ndatte Yalla, en mémoire à la reine du Walo (1846-1855) qui a osé défier les colons, traduit la spécificité de cette localité qui place la femme sur un piédestal.

«Deumb si Ndèye, Garmi si Ndèye». Les propos peuvent susciter des réactions mitigées, mais ils ont leur sens si on les contextualise, selon l'historien traditionaliste Amadou Bakhao Diao, que nous avons rencontré chez lui à Dagana. Notre interlocuteur exprime sa joie et déploie une énergie contagieuse quand il est question de raconter l'histoire du Walo ou de rappeler la contribution des femmes dans la construction identitaire de cette localité située au Nord du pays. Pour cette bibliothèque ambulante du terroir, la Sénégalaise, qui a toujours porté les valeurs qui constituent des références pour la société, doit résister aux courants destructeurs d'un modernisme dévalorisant. Elle doit refuser d'être chosifiée et doit s'inspirer de l'histoire glorieuse de ces héroïnes qui ont su inscrire, à force de ténacité, leur nom au panthéon des grands hommes qui ont marqué l'histoire.

La femme mérite, à ses yeux, un meilleur traitement que celui des «poupées aguichantes» cherchant uniquement à plaire et à séduire les hommes. «Une femme ne doit pas se valoriser par son corps, mais par ses capacités intellectuelles et ses valeurs intrinsèques», rappelle celui qui affirme avec conviction que pour assurer «l'autosuffisance dans notre pays, il faut mettre en avant l'histoire des femmes du Walo». En effet, cette ville située au Nord du pays, considérée comme le berceau du Wolof, se singularise par son attachement à la lignée matrilinéaire, laquelle accorde des prérogatives méritées à la femme placée au cœur du développement. Elle lui a toujours confié de grandes responsabilités. Les fils du terroir glorifient encore la grande Ndjeumbeut Mbodj qui s'est donnée les moyens de résister aux colons avant de passer le relais à sa sœur Linguère Ndatté Yalla Mbodj, devenue reine du Walo à 36 ans.

« Dans nos sociétés, les hommes portent toujours le nom de leur mère »

Elles ont su, toutes les deux, imprimer leurs marques à Nder, la capitale du Walo. Elles ont essuyé des revers et subi des représailles, mais elles ont toujours su s'armer de courage pour, au final, inscrire leur nom dans la postérité. «Dans la société wolof, les femmes ont toujours incarné l'autorité et exercé un pouvoir direct. Elles occupaient une position enviable. Ce n'est pas fortuit si les hommes portent toujours à l'état civil le nom de leur mère. Un homme peut s'appeler Abdou Khoudia, Abdou Faty, Abdou Mariama, etc. Tout s'hérite par la femme, on est noble de par sa mère, on est marabout de par sa mère», rappelle l'universitaire et ancien directeur de l'hôpital régional de Richard-Toll. Economiste de la santé, cet ancien enfant de troupe est nostalgique de cette époque où des femmes ont toujours su se mettre au service du bien commun en exerçant des activités génératrices de revenus. Elles ont pu gagner des batailles de la vie avec en bandoulière des vertus morales.

«Elles ont été des cadres, des ouvrières, des commerçantes, des teinturières, des paysannes et possédaient toutes sortes de biens», enseigne Amadou Bakhao Diao. Dans sa maison, les photos accrochées sur les murs témoignent de son fort attachement au patrimoine culturel du pays. Des photos de la Linguère Ndatté Yalla Mbodj, de son époux et d'une partie de la lignée meublent le décor, dévoilant un pan important de l'histoire de cette ville. Il est tout aussi expansif lorsqu'il compulse les pages de l'histoire du Walo. Si beaucoup d'écrits ont été consacrés à Ndatte Yalla, sublimée par sa force à résister à la domination coloniale en incarnant le leadership féminin, Amadou Bakhao Diaw souligne garder, avec jalousie, une partie de l'histoire de cette héroïne qui dissimule ses faiblesses. Parmi celles-ci, le fait qu'elle ait été obligée de divorcer pour être en mesure d'exercer un pouvoir politique avant de contracter de nouveau un mariage politique.

Il souhaiterait que les Sénégalaises puissent tirer des enseignements du vécu de ces figures de proue pour mieux jouer leur rôle d'agent de développement et de mère. «Si nos femmes ont perdu cette aura, c'est parce que l'Occident a créé une société néocoloniale, d'abord avec Gorée et Rufisque, en faisant la promotion des femmes des fonctionnaires, coquettes et oisives, à l'opposé des femmes travailleuses, imposant de nouveaux modèles». Cette situation a fini par entraîner, à ses yeux, un recul de positionnement de la femme qui n'est plus au cœur de la famille ». Dagana, qui abrite le monument Ndatte Yalla, reste le royaume de la femme. Celle qui ose défier les faux archétypes, s'accrochant à la tradition, tout en allant à la conquête d'autres espaces pour faire prévaloir son leadership. Ce que le Walo a toujours reconnu à ses femmes.