Tunisie: Aymen Mathlouthi, le mauvais choix...

L'exemple le plus frappant pour un gardien de but en exercice est celui de Gigi Buffon qui, à 40 ans, arrive encore à garder le rythme, même si le mental est quelque peu affecté depuis que l'Italie a raté sa qualification au Mondial de Russie.

Toutefois, Gigi Buffon était au summum de sa carrière à 33 ans que ce soit sous les couleurs de la Juventus de Turin ou en portant le maillot de la Squadra Azzurra. Ce qui nous amène à nous interroger sur la baisse de la forme inquiétante de celui qui était, il n'y a pas si longtemps, le premier gardien de l'équipe de Tunisie et de l'Etoile Sportive du Sahel.

Sorti par la petite porte !

Après 15 longues années de bons et de loyaux services sous les couleurs de l'Etoile Sportive du Sahel, Aymen Mathlouthi a, aux yeux de bon nombre d'observateurs, quitté le club sahélien par la petite porte.

Certains proches estimaient même qu'on a poussé Mathlouthi vers la sortie et que, dans le sillage du club, on s'est montré ingrat envers un joueur qui a beaucoup donné pour l'équipe.

Sauf que ces derniers mois, Aymen Mathlouthi a connu une baisse de régime qui a trop duré, notamment depuis le début de la saison en cours. Une baisse de régime constatée aussi bien sous les couleurs de l'Etoile du Sahel que celles de l'équipe nationale. Pourtant, le sélectionneur national, Nabil Maâloul, et son entraîneur à l'ESS, Hubert Velud, se sont efforcés à préserver le joueur, en maintenant son rang de premier gardien. Mais comme Mathlouthi ne parvenait pas à retrouver son niveau, les dirigeants et le staff technique de l'ESS ont fini par s'en lasser. Et pour ceux qui pensaient que les dirigeants du club étoilé avaient tort de laisser partir celui qui est considéré comme une idole de toute une génération, les résultats en provenance d'Arabie Saoudite prouvent le contraire.

En effet, la première sortie de Aymen Mathlouthi en championnat saoudien au début de mois de février était chaotique. Pour sa première sous les couleurs du club Al Baten, le gardien tunisien avait encaissé 5 buts face au leader du championnat saoudien, Al Hilal.

Depuis cette première sortie en championnat saoudien, il y a maintenant un peu plus d'un mois, Aymen Mathlouthi enchaîne les contreperformances, encaissant des buts à la pelle. Au fait, on ne compte plus les buts encaissés par Mathlouthi, qui subit aujourd'hui les conséquences d'un mauvais choix sportif en optant pour une équipe disposant d'une défense faible.

A notre humble avis, Aymen Mathlouthi aurait dû se prendre en charge depuis que l'équipe de Tunisie a composté son billet pour le Mondial de Russie.

Bref, il aurait dû cravacher dur pour retrouver son niveau habituel et redevenir le gardien numéro un de l'Etoile Sportive du Sahel que d'aller s'aventurer en Arabie Saoudite. Un choix qui pourrait lui coûter sa place en équipe nationale.