Tunisie: Le dénouement, mais ... .

Donc, en attendant que les mains de la concorde se croisent de nouveau et la discordance se dissipe, mais cette fois avec une vision différente de la précédente avec des outils plus efficients, il est important de rappeler le langage des chiffres qui donne des frissons dans le dos à cause de cette inertie qui a frappé un secteur qui a hâte de panser ses blessures. L'année de référence reste celle de 2010 avec une production de 8 millions tonnes de phosphate, alors que durant les 7 années écoulées, la CPG s'est contentée de produire seulement 40% de ce volume avec le déficit qui en a résulté. Ces derniers 45 jours d'arrêt t ne sont pas les premiers du genre, faut -il rappeler que des années de braise, il en a connu par le passé.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.