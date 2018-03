Tunisie: Menace de grève de la faim

Un manque de 800 surveillants

«Nous avons mené de nombreux mouvements pacifiques et plusieurs sit-in depuis le 2 octobre, en commençant par la Place Mohamed-Ali, en face du siège de l'Ugtt, puis nous avons été dans un sit-in protestataire devant le ministère de l'Education après avoir passé par le Premier ministère le 4 octobre pour revendiquer notre inclusion dans la catégorie et le grade idoines, alors que nous avons été reçus au concours, mais nous n'avons pas été recrutés», poursuit-elle.

Ce qui est bizarre pour notre interlocutrice et plus de 300 membres du Gclsp, parce que de l'aveu-même de Hatem Ben Salem, ministre de l'Education, son département est en manque de pas moins de 800 surveillants. Il l'a affirmé à Kesserine le 23 février dernier et les membres du Gclsp, en ont été directement témoins, alors qu'ils étaient sur place au moment de cette déclaration de Ben Salem.

En vérité, les membres du Groupe suivent partout le ministre pour faire entendre leur voix, et cela, à Kasserine, Zaghouan, Jendouba... Ces derniers ont affirmé être prêts à travailler dans les régions où ils ont été mutés et ils invitent, par ailleurs, tout le monde à s'interroger face à la dégradation de la situation de l'éducation et la régression du climat de l'enseignement, compliquées par l'absence des conditions les plus élémentaires de l'encadrement dans ces institutions. « Le ministre lui-même confesse un manque de 800 surveillants et nous nous demandons pourquoi on ne voit pas dans notre recrutement une partie de la solution", a conclu Sabrine Ghazouani.