Tunisie: On attend le rapport d'expertise

Hier matin, les ouvriers et les ingénieurs s'affairant dans un chantier jouxtant la bâtisse en question se sont rendu compte que cette dernière était en train de glisser menaçant de s'écrouler. La raison principale du glissement serait due à une infiltration d'eau qui n'a pas trouvé où s'écouler. Ce sont les fondations de l'immeuble qui ont pris les quantités d'eau en question, ce qui a engendré un dangereux glissement de l'immeuble de la rue Garibaldi. Aussitôt informées, les autorités concernées ont procédé à la constitution d'un comité comprenant les ingénieurs qui ont supervisé la construction de la bâtisse menaçant de s'écrouler, leurs collègues qui suivent les travaux de réalisation du nouvel immeuble mitoyen (à l'étape des fondations) et enfin les experts de la municipalité de Tunis.

Et contrairement à certaines rumeurs, l'opération location effectuée par la Snipe - La Presse a répondu aux procédures en vigueur : le montant du loyer a été arrêté par les experts relevant du ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières et le Conseil d'administration. La commission des marchés publics a accordé son aval à la transaction.

