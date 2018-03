Tunisie: Partout des traquenards...

Il faut dire que l'accumulation des rencontres rapprochées n'est pas fait pour faciliter les choses d'autant qu'il a fallu à trois clubs endurer la fatigue de voyages devenus dans certains cas de véritables épreuves physiques et mentales.

Le cas de l'Union Sportive de Ben Guerdane dont la délégation était partie au Congo en deux groupes, passant presque 24 heures pour rejoindre Brazzaville, ou encore de l'Espérance Sportive de Tunis condamnée non seulement à rallier la capitale kényane Nairobi, mais également à s'offrir un supplément de fatigue pour rejoindre par bus, sur un chemin tortueux, la ville de Machakos, à une soixantaine de kilomètres de Nairobi.

Tout compte fait, il n' y eut que le Club Africain qui peut s'enorgueillir d'avoir effectué un déplacement tranquille pour Berkane via Oujda, au Maroc, à bord d'un avion spécial. Mais le paradoxe veut aussi que le même club de Bab Jedid soit celui qui a le plus déçu par rapport à son potentiel et à la valeur de son rival de ce tour. Opposé à une Renaissance Sportive de Berkane que l'on retrouve rarement sur le circuit continental, le club rouge et blanc, qui pète le feu en championnat de Ligue 1, a été méconnaissable, notamment dans un premier half où il accumula les bévues défensives et ne se montra jamais en mesure d'inquiéter sérieusement les copains d'Ayoub Al Kaâbi, qui a terminé meilleur buteur et a été élu meilleur joueur du Chan 2018 remporté par les Lions de l'Atlas.

Heureusement pour le CA que l'inévitable Sabeur Khelifa a frappé à la dernière minute sur un penalty qu'il a provoqué par lui-même. Ce but fait indiscutablement renaître l'espoir, car à 3-0, ç'aurait été quasiment mission impossible au match retour, le 16 mars à Radès.

Impondérables

Outre ces longs safaris exténuants, il y eut également les fameux impondérables auxquels nous revenons régulièrement dès que nos clubs ont à négocier des échéances continentales, et qui ont pesé cette fois lourdement dans le bilan général. D'abord, des erreurs arbitrales graves qui ont d'une certaine façon faussé l'issue d'un débat comme celui du CA à Berkane sur le but régulier invalidé, ou encore le penalty refusé à l'Espérance contre Gor Mahia...

Ayant marqué un but régulier à la dernière minute de la première période par l'intermédiaire de Fakhreddine Jaziri, les hommes de Bertrand Marchand auraient négocié la reprise dans des dispositions mentales tout à fait différentes si ce but avait été validé par la vieille connaissance du public sportif, le Mauritanien Ali Lemgheyfri.

Il y eut également des conditions climatiques difficiles (chaleur et humidité accablantes pour les néophytes de Ben Guerdane) et des pelouses infâmes rendues un peu plus «impossibles» par les pluies (le stade de Machakos, au Kenya, où les joueurs de l'Espérance Sportive de Tunis durent pratiquer un football direct qui ne ressemble guère au style qu'ils affectionnent, avec à l'arrivée deux joueurs qui ont contracté des blessures musculaires: Taha Yassine Khenissi et Haythem Jouini...).

Inexorablement, ces impondérables ont fini par fragiliser des clubs dèjà pas au mieux dès le départ.

Le marathon du printemps

Toutefois, un des mystères de cette manche aller aura incontestablement été la baisse brutale de régime accusée par l'Etoile Sportive du Sahel dans les dix dernières minutes face à Plateau United. Un laps de temps fatal qui a fait perdre aux copains de Amine Chermiti le bénéfice d'une avance plus que rassurante de 4-0. Au lieu de quoi, ils doivent à présent négocier le déplacement du Nigeria avec une avance de 4-2 seulement. Les deux buts encaissés à Sousse risquent de laisser l'équipe de Kheireddine Madhoui sous la menace adverse jusqu'au bout. Autant dire que ce n'est pas gagné d'avance pour le dauphin du championnat qui se prépare d'ailleurs à négocier un classique crucial en vue de l'obtention de la deuxième place, dimanche prochain face à un CA qui a vécu, lui aussi, une étonnante décompression physique et mentale, à Berkane. Le marathon de ce début de printemps fragilise à l'évidence les clubs engagés sur plusieurs fronts: championnat de L1, coupe de Tunisie et coupe d'Afrique. En cherchant à rattraper le retard occasionné par l'arrêt de la compétition à l'occasion des nombreux stages du onze national depuis le début de la saison, notamment celui de 16 jours, en janvier dernier au Qatar, le foot national en est aujourd'hui à exposer ses clubs à un périlleux surrégime consécutif à une longue phase de démobilisation. Cette instabilité du calendrier de la saison a pour conséquence de mettre en danger le quatuor africain qui aura fort à faire pour composter le billet de la «qualif», alors que d'habitude, ce deuxième tour préliminaire ne représente généralement qu'une simple formalité.

Frustration

Et ce n'est pas fini. C'est ainsi que ce quartette ne va pas pouvoir souffler et récupérer de ses efforts africains, puisque, dès le prochain week-end, chacun de ses membres va aborder un cap très délicat: le derby contre le ST pour l'EST, le classico pour l'ESS et le CA qui seront face à face, et l'accueil du Stade Gabésien pour l'US Ben Guerdane dans un choc de la course pour le maintien.

D'ailleurs, Al Ittihad, engagé en pleine bataille pour échapper au purgatoire, a dû sacrifier la compétition africaine et brader d'une certaine façon ses chances de figurer au prochain tour en délégant au Congo une équipe-bis amputée de la majorité de ses titulaires traditionnels. Le plus rageant dans l'affaire, c'est que le club du Sud-Est, qui a dû batailler ferme sous la conduite de Chokri Khatoui dans un contexte financier très difficile pour hériter de l'honneur de représenter le football national et d'accéder au palier africain, n'a pas pu défendre ses chances avec les meilleurs atouts dans sa première rencontre africaine de l'histoire. Car on se rappelle qu'au tour précédent, il a assuré sa qualification sans livrer le moindre match. Ce baptême au goût amer ne fait au fond qu'accentuer la frustration chez les hommes de Samir Sellimi qui rêvaient à l'évidence d'une tout autre carrière dans les compétitions organisées par la CAF. Maintenant, après la déconvenue essuyée à Brazzaville (0-3), un passage du tour doit ressembler dans l'esprit des coéquipiers de Yassine Boufalgha à ces pas historiques de Neil Armstrong sur la lune. Quelque chose d'incroyable...

En tout cas, de manière insolite, les 16 et 17 mars dans les matches retour, aucun club tunisien ne partira dans la position de celui qui a déjà tué le suspense ou qui a pris une sérieuse option. Y compris pour l'Espérance de Tunis qui, en faisant match nul (0-0) sur ce qui ressemble vaguement à une pelouse de football, à la patinoire de Machakos, obtient là un résultat piège d'autant que son attaque n'a pas réussi à planter le précieux but à l'extérieur.

Angoisses et suspense en perspective: le quatuor tunisien risque de trembler jusqu'au bout. Et de donner en même temps des frayeurs à ses supporters. Il faudra savoir souffrir...