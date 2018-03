Tunisie: ART et débats

Opéra de Nice

L'ouverture officielle du festival de la francophonie s'est déroulée hier, jeudi 8 mars, au théâtre municipal en présence du Dr Mohamed Zinelabidine, ministre des Affaires culturelles, et de M. Radhouane Amara, ministre du Transport, et de nombreux invités qui ont apprécié les belles prestations de l'opéra de Nice, de l'orchestre symphonique tuniso-français et du groupe musical de l'Institut supérieur de musique de Sousse. A noter qu'au cours de cette journée, s'est déroulée une rencontre-débat sur la francophonie et la diversité culturelle.

Aujourd'hui 9 mars, les ambassadeurs invités à ce festival dont ceux du Maroc, Burkina Faso, Argentine, Pologne, Canada, Suisse, Bulgarie, Mali... visiteront le technopôle de Sousse et notamment la pépinière d'entreprises, l'Eniso, le centre de recherche en nanotechnologie et micro-électronique, le Cetime, le centre des ressources technologiques....

Ils participeront cet après-midi au théâtre municipal à 3 panels de discussion: « la Tunisie en tant que plateforme économique d'interconnexion entre pays francophones d'Afrique et d'Europe», «l'entrepreneuriat de la femme et des jeunes : opportunités et défis» et enfin « la Tunisie en tant que pôle d'éducation et d'enseignement par excellence».

Demain, samedi 10 mars, les ambassadeurs visiteront l'ancienne médina en présence de Mme Salma Elloumi Rekik, ministre du Tourisme.

La soirée artistique de clôture prévue au théâtre municipal à partir de 19h00 sera assurée et animée par l'artiste canadienne Linda Thalie.