Tunisie: Quand les dernières nouveautés s'invitent...

Il était donc presque dix heures trente, le public commençait déjà à affluer alors que les exposants étaient encore en train de ranger leurs différents produits et articles, afin d'être prêts pour accueillir les clients, répondre à leurs questions et leur fournir toutes les informations complètes quant à leurs services et offres.

Une fois dans le hall du Parc des expositions, c'est le stand réservé à la Direction de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement, relevant du ministère de la Santé qu'on a rencontré en premier. La responsable du stand, occupée encore à ranger tous les documents, affiches et dépliants sur la table, nous explique que son stand propose des affiches de sensibilisation centrées sur l'hygiène de l'environnement. Karima Bedri a ajouté, par ailleurs, que ces documents s'adressent essentiellement aux professionnels du domaine hospitalier, hôtelier... «On présente des dépliants, des affiches et des brochures qui comportent des informations sur l'hygiène des mains et le lavage des mains dans les milieux médical et communautaire. Au cours de cette nouvelle édition, nous prévoyons de présenter nos activités et nouveaux équipements et techniques de contrôle», a précisé l'hygiéniste principale avant de nous quitter pour s'occuper de ses clients qui commençaient à se réunir devant son stand.

Et juste en face, c'est la Fédération interprofessionnelle du tourisme qui a pris place dans ce hall pour exposer ses services au grand public. «La fédération «Fi2T» créée en 2016, partenaire du salon Tunisia Health Expo dans sa nouvelle session, regroupe tous les acteurs de tourisme spécifique, (tourisme de santé, thalassothérapie, tourisme des seniors, thermalisme et tourisme médical). En effet, c'est notre première participation à ce salon. Notre objectif est de faire connaître au grand public les activités de la Fi2T , à l'instar de sa participation à l'échelle nationale au sein du comité de pilotage de la création de l'agence de promotion et exportation des services de santé. Il s'agit également de répondre aux attentes du public spécifique comme les agences de voyages , les hôtels , les maisons de retraite... afin de renforcer l'économie du tourisme de santé et promouvoir l'image de la Tunisie», informe Khaoutar Meddeb , vice-présidente de la Fi2T.

Au fond du hall, les visiteurs s'arrêtent devant les différents stands. Certains s'intéressent aux différents équipements médicaux tels les fauteuils dentaires, les tabourets, les charlottes, les blouses, les bavettes. Ils posent des questions et s'informent sur les prix et la qualité des produits destinés aux médecins et aux clients. «L'avantage de ces produits jetables et à usage unique , à l'instar des charlottes et blouses, serait de minimiser le risque d'infections » explique Bochra qui s'occupe du stand Conso med.

Au niveau du stand Medical Care, une visiteuse se prête à une séance de démonstration pour soigner une tendinite en utilisant un appareil laser antalgique qui trône au milieu, attirant bon nombre de visiteurs. Nedra , la responsable, a expliqué que cette nouvelle technique de soin par laser est efficace pour atténuer les douleurs provoquées par les tendinites. « L'appareil High Therapy Chronic 5 » est destiné en premier lieu aux physiothérapeutes, médecins de sport... et, mis à part ses avantages thérapeutiques, l'appareil, qui se vend à peu prés à 100 mille dinars, a des effets esthétiques sur le corps, puisqu'il atténue l'aspect des vergetures », précise-t-elle.

En parcourant les différents pavillons du salon, les visiteurs ont pu également découvrir les dernières nouveautés dans le domaine de la recherche médicale, puisque tout un stand a été réservé aux manuels et livres dédiés à la médecine. L'Institut des métiers de santé est également présent afin de fournir à tous ceux qui s'intéressent au domaine toutes les informations nécessaires pour intégrer cet établissement.

Un peu de fun aussi

Une dynamique a marqué l'ambiance générale du salon et ceux et celles qui s'intéressent à l'esthétique et la beauté des cheveux, des ongles et de la peau, se sont orientés vers le pavillon réservé aux huiles végétales bio. Dans ce rayon, on propose une variété d'huiles bénéfiques pour la santé de l'être humain et les responsables n'ont épargné aucun effort pour énumérer les avantages de ces huiles et leur bienfait sur la beauté et la santé. Les prix de ces produits s'échelonnent entre 15 dinars et 30 dinars.

L'Indonésie, pays invité du salon, était présente, lors de cette manifestation avec ses couleurs locales. La responsable du stand, Tutie, qui vient tout droit de son pays natal, a exprimé sa joie d'avoir participé à cette manifestation dont le but est de promouvoir et de présenter les différents services qu'offrent les hôpitaux en Indonésie pour ses patients. «On encourage les Tunisiens à venir se soigner dans nos hôpitaux, car nos établissements proposent des services de très haute qualité», a-t-elle déclaré. La représentante de l'Indonésie a proposé aussi un petit jeu fun, pour tous ses clients. Il suffit de cliquer un «j'aime» sur la page facebook officielle d'un hôpital indonésien et le joueur aura son petit cadeau souvenir de ce pays. «Nous avons créé ce petit jeu parce que nous voulons aussi partager avec le public tunisien nos richesses culturelle, ancestrale et culinaire», conclut Tutie.