Tunisie: Cette neutralité tant convoitée !

Toutefois, ce rendez-vous électoral, qualifié de crucial et historique de par les nouvelles prérogatives attribuées à la région, ne saura porter ses fruits dans l'anarchie de la bureaucratie. Sans administration transparente, loin d'être au-dessus de tout soupçon d'ingérence et de corruption, la démocratie locale ne pourra jamais pendre forme.

Sa neutralité vaut bien une messe. Plus souvent, on n'a pas la conscience collective que l'intrusion de l'administration dans le jeu des partis soit de nature à brouiller toutes les cartes. Et que tout risque d'être détourné aux dépens des choix des électeurs. Ces derniers, appelés à donner leurs voix à ceux qui les représenteront au mieux, devraient aussi comprendre les règles du jeu. En tout cas, ce droit de voter n'aura pas de sens, si on n'y croit pas d'avance. Rappel pour la petite histoire, les échéances précédentes -- législatives et présidentielle 2014 -- ont bien démontré les raisons d'une telle réticence, fort témoignée par une majorité des jeunes, quasiment trompés. Aujourd'hui, nul n'est censé ignorer le bras long de l'administration. D'autres partis et leurs sympathisants font tout pour tenir bon. En porte-à-faux, l'argent sale coule à flots. Personne n'en doute point !

Sensibiliser, quelle utilité ?

Cette vaste campagne de sensibilisation est-elle en mesure de mener les municipales à bon port ? Que faire pour que l'administration tunisienne soit neutre ? Sur ce point, M. Mehdi Ben Gharbia semble craindre l'échec des élections. D'après lui, l'on risque de voir tout tomber à l'eau, si la position du boycott se maintient. Pari est donc mis sur une forte mobilisation citoyenne. De son côté, le chef de l'Isie, M. Mohamed Tlili Mansri, invite les médias à redoubler de vigilance. Son collègue, Nabil Baffoun compte, quant à lui, sur l'appui de 1500 observateurs de la société civile, déjà accrédités, pour la même raison. L'essentiel est de barrer la route aux trouble-fêtes. Ceux qui veulent gagner à tout prix, sans foi ni loi. Mais, veiller ainsi au grain n'est pas une sinécure, si l'on tient compte de la réalité du terrain, où délégués et cadres locaux font, parfois, la loi. Dans 350 circonscriptions communales, avec plus de 53 mille candidats, zéro manipulation n'existe pas.

Pas plus tard qu'hier, s'est tenu, à Kairouan, un colloque régional sur «l'intégrité de l'administration publique dans les municipales 2018». Demain, samedi, un autre se tiendra à Sfax. L'initiative prise par le Centre de formation et d'appui à la décentralisation relevant du ministère des Affaires locales et de l'environnement vise à faire des délégations spéciales, des délégués aux gouvernorats de vrais partenaires censés mettre la main à la pâte. Certes, la réussite des municipales est une responsabilité partagée.