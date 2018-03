Cote d'Ivoire: JIF 2018 - La Chambre de commerce célèbre les femmes entrepreneures

Pour la Chambre cette journée est une aubaine pour consolider son action en faveur de la promotion du genre, à l'instar de l'édition 2017.

A l'occasion de la journée internationale de la femme (Jif), célébrée le 8 mars, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), n'a pas voulu se faire conter cette journée. Elle a organisé, à cet effet, une cérémonie pour magnifier les femmes entrepreneures, surtout celles qui œuvrent pour la promotion de l'autonomisation des femmes.

Pour la Chambre cette journée est une aubaine pour consolider son action en faveur de la promotion du genre, à l'instar de l'édition 2017. En effet, présentant les actions réalisées par la Cci-CI, dans le cadre de la promotion du genre et de l'autonomisation de la femme, puis les perspectives pour l'année en cours, Maman Gohoua, chef du service commerce, genre et entrepreneuriat, a fait une présentation repartie en trois piliers. Dans le domaine d'appui au développement personnel, elle a mis en exergue l'organisation d'une session de sensibilisation et de formation à l'attention des femmes entrepreneurs lors de la Jif 2017, les cérémonies de dédicace d'ouvrages des membres du Réseau Fatou Sylla pour l'excellence (Fatou Sylla, hier et aujourd'hui, un message d'espoir) et du Pr Ténin Diabaté (la réussite sociale : Une mission personnelle). Dans le domaine d'appui à la petite agro-transformation amorcée, elle a évoqué l'organisation de trois sessions de renforcement de capacités à l'attention des agro-transformatrices.Puis le domaine de renforcement de capacités en leadership et au numérique en partenariat avec Orange. Toutes ses actions, selon elle, s'inscrivent dans les priorités de la mandature 2016-2022.

Pour le vice-président de la Cci-CI, Dr Kouassi Parfait, la question du genre est au centre des ambitions et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire. Il soutient qu'il faut croire en la femme et en ses capacités. D'autant plus que, dit-il, la connaissance de l'environnement économique donne une pleine conscience de ce qu'elle y représente. Raison de « la création d'un service entièrement dédié et par la désignation d'un de nos membres élus en qualité de point focal, depuis quelques années », affirme-il.

Dr Kouassi Parfait note que la Chambre aspire à la parité « notamment au niveau des effectifs, mais aussi des postes occupés. A ce jour nous comptons 30 %de femmes cadres ; plus de 35% de femmes agents de maîtrise, et environ 12% de femmes employées sur les effectifs globaux », a-t-il relevé. Pour lui Le thème de l'édition 2018 de cette journée qui porte sur « l'inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural », vient à point nommé « dans une économie en croissance, qui ne doit pas manquer d'intégrer la dynamique d'un développement harmonieux et intégré, c'est-à-dire que toutes les femmes de Côte d'Ivoire doivent pouvoir s'engager dans le développement économique et social de notre pays, en intégrant les systèmes financiers et les opportunités offertes par les nouvelles technologies ».