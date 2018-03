Cote d'Ivoire: MTN Ligue1 - La 17e journée débute ce vendredi

Dans le bas du tableau, le derby entre l'As Tanda et le Stade d'Abidjan qui aura pour théâtre le stade El Hadj Ali Timité de Bondoukou est très attendu. Les Etoiles du Zanzan qui ne brillent plus depuis belle lurette, ont besoin de victoire. Donc, les "Yéyés" savent qu'ils évolueront dans un environnement très hostile ce dimanche.

Tout comme Gagnoa, l'Afad, l'Africa sports et Bouaké Fc qui affrontent respectivement l'Asi, le Séwé et Bassam, jouent gros.

Et l'opération un match, une victoire pour rester scotché au leader commence cet après-midi avec le Sporting club de Gagnoa, le dauphin qui affronte Moossou Fc. Sur la pelouse « relookée » du stade Dominique Ouattara, le Sporting club de Gagnoa attend de pied ferme les « banlieusards ». Une victoire, en effet, permettrait aux poulains du président Diabaté Yssouf de distancer leurs poursuivants directs que sont l'Afad et l'Africa et profiteraient par la même occasion pour se rapprocher du leader mimosas.

