Poursuivant, M. Kadio a réitéré la contribution du Cidd au succès de la 13ème édition du programme de formation des jeunes au leadership. Au cours des sessions locale et résidentielle, qui seront couronnés par un certificat, toutes les parties prenantes du programme ont invité les membres de la « GenAv 2018 » faire mieux que les générations précédentes. Et surtout à épouser au cours leur formation, la ponctualité, l'assiduité, la pertinence, la courtoisie et le respect.

Après avoir indiqué que les attentes sont énormes, il a soutenu que c'est un privilège pour ces jeunes de bénéficier d'une telle instruction. Qui s'articule autour de quatre (4) axes majeurs, à savoir le renforcement des capacités, la connaissance dans le domaine des médias, du monde contemporain et ainsi qu'au niveau technique. En plus des travaux de groupes, les organisateurs ont apporté une nouvelle note avec la visite des institutions de la République, a indiqué Karamoko Diakité, chargé de programme à la Fes.

Selon lui, il s'agit à travers ce programme de construire l'avenir de la démocratie en Côte d'Ivoire avec cette génération de jeunes leaders. Conçu en 2005, en pleine crise ivoirienne, ce programme qui s'apparente à une véritable université, vise à doter les sélectionnés d'outils pour comprendre et s'approprier les valeurs de la démocratie sociale. Et constituer une équipe malgré leurs différences.

A cette occasion, le Représentant-résident de la Fes, Thilo Schöne a lancé un appel, à s'engager sur le plan politique et social, aux vingt jeunes sélectionnés pour la session de GenAv 2018. Aussi leur a-t-il demandé de stimuler en eux le dialogue participatif, l'échange des opinions et les valeurs de la démocratie.

