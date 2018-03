Cote d'Ivoire: Autonomisation des femmes - La section ivoirienne de Wimn et Uvci soutiennent les femmes d'Allakro

« Nous allons former ces femmes à l'hygiène et à la gestion du budget familial. Ces femmes ont en moyenne quatre enfants qu'elles scolarisent. Nous voulons les aider à sortir de la précarité »

La section ivoirienne de Women In Media Network (Wimn) a placé la célébration de la Journée du 8 mars sous le signe de l'autonomisation des femmes. Le 7 mars, avec à leur tête le directeur général de Fraternité Matin qui est par ailleurs administrateur de la Fondation Graça Machel et parrain de la section ivoirienne de Wimn, les membres de l'association étaient à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire (Uvci) pour participer à la remise d'étals modernes à des femmes commerçantes.

Lorsque l'université virtuelle s'est installée dans ses nouveaux locaux aux Deux Plateaux, le voisinage d'Allakro, un gros quartier précaire est considéré comme très gênant. Surtout que les femmes de ce bidonville occupent la voie avec leurs tables bringuebalantes et leurs parasols insalubres rapiécés. Autant de taches qui enlaidissaient l'environnement de cette université moderne.

Mais au lieu de les déguerpir, les responsables de la nouvelle université ont choisi d'améliorer les petites installations des femmes et d'inscrire leurs activités génératrices de revenus dans une dynamique de développement durable. En effet, selon Pélagie N'guessan, conseiller technique du directeur général de l'Uvci, le projet voisinage va plus loin que ce simple don d'étals modernes. Il vise à instaurer une collaboration entre les commerçantes de ce quartier précaire et l'université.

« Nous allons former ces femmes à l'hygiène et à la gestion du budget familial. Ces femmes ont en moyenne quatre enfants qu'elles scolarisent. Nous voulons les aider à sortir de la précarité », a indiqué la responsable du projet voisinage. Dans un premier temps, c'est une trentaine de kiosques qui seront remis à ces femmes.

La présidente de la section ivoirienne de Wimn, Oumou Dosso, s'est dit heureuse d'associer l'image de l'association à cette action. Elle a salué l'engagement social de l'Uvci. Pour elle, son directeur général, Pr Koné Tiemoman, est « un féministe dans l'âme ». Elle a souligné la présence remarquable et le rôle important que jouent les femmes dans l'équipe managériale de cette structure d'enseignement supérieur. « Votre vision rencontre notre cause », a-t-elle relevé.

Une satisfaction partagée par Venance Konan. Il a salué le geste de l'Uvci à l'endroit des femmes du quartier précaire. Il a encouragé ses filleules à privilégier les actions concrètes et surtout à sortir leurs écrits du misérabilisme ambiant pour donner à voir ces femmes, ces enfants qui se battent chaque jour et qui, par leurs pierres singulières, arriveront non seulement à se construire un autre destin mais aussi à rendre possible un meilleur avenir pour leur pays et leur continent.