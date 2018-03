Cote d'Ivoire: Alépé - Aboisso-Comoé a son inspection de l'enseignement préscolaire et primaire

La cérémonie de passations des charges entre elle et Mony Beugré François, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire d'Alépé, s'est déroulée le 8 mars.

Aboisso-Comoé, l'une des cinq sous-préfectures du département d'Alépé, située à environ 70 km du chef lieu, a désormais son inspection de l'enseignement préscolaire et primaire. Cette nouvelle circonscription aura en charge les écoles de la sous-préfecture éponyme et celles d'Allosso et sera administrée par Soro épse Soro Mariame.

La cérémonie de passations des charges entre elle et Mony Beugré François, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire d'Alépé, s'est déroulée le 8 mars. A cette occasion, Anombrou Anombrou, secrétaire général, coordonnateur des secrétaires généraux de la direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle d'Adzopé, a indiqué qu'en attendant la mise en place des structures qui devront abriter cette nouvelle inspection à Aboisso-Comoé, Soro épse Soro Mariame sera installée dans les locaux de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire d'Alépé.

Il a aussi demandé au personnel de la dite inspection de travailler avec elle. Toujours dans le domaine de l'éducation, pour rapprocher les enfants de leurs parents, un collège de proximité a ouvert ses portes depuis deux ans dans cette localité qui bénéficie par ailleurs de l'électricité depuis le 2 mars dernier.