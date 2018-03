Cameroun: Tour cycliste international du Cameroun - Coup d'envoi aujourdh'ui

Premiers coups de pédale de la 15e édition ce samedi à Pouma.

949, 5 kilomètres de panorama du Cameroun réel et profond. Huit étapes qui vont sillonner les régions du Centre, du Sud, du Littoral, du Sud-Ouest et de l'Ouest.

Ainsi se décline la 15e édition du Tour cycliste international du Cameroun. Une épreuve inscrite sur le calendrier Africa Tour 2018 de l'Union cycliste internationale (Uci) qui une fois de plus, a misé sur un parcours général riche.

Un itinéraire fait de plats, de faux plats, de côtes, de cols et de montagnes qui laisse entrevoir de belles batailles entre rouleurs, grimpeurs, puncheurs et sprinteurs.

Sont annoncés sur la ligne de départ, 12 équipes. Un casting dans lequel figurent cinq équipes africaines. Il s'agit des sélections nationales du Congo, du Gabon, de la République démocratique du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Rwanda et Sovac atura four ever (Algérie).

Au-delà du continent, Martigues Sport Cyclisme et Club de la Défense (France), Global Cycling (Hollande) et Dukla Banska Bystrica (Slovaquie) feront partie du peloton de 69 cyclistes. Pour sa part, le Cameroun sera représenté par SNH Vélo club et la sélection nationale.

Côté organisation, lorsque nous mettions sous presse, la délégation rwandaise était la première à fouler le sol camerounais. Le commissaire international de l'Uci, la Portugaise Franco Fernandes Maria était attendue hier soir à Yaoundé. Idem pour l'agent antidopage Patrick Burguet, les responsables techniques chargés de la radio tour et certaines délégations sportives étrangères.

Celle du Congo est annoncée pour ce jour dans la ville de Douala. La Fédération camerounaise de cyclisme et à la Commission centrale d'organisation, on se veut rassurant quant aux aspects liés au transport et à l'hébergement. Aussi, le déblocage du budget de l'organisation de la compétition par les pouvoirs publics était attendu.