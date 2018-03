Sénégal: "L'APIX travaille à positionner le Sénégal parmi les économies performantes" (DG)

Il a salué l'engagement de l'administration et le suivi des hautes autorités qui, selon lui, permettront de faire boucler les mesures de validation et de promulgation des textes.

"Cette feuille de route, telle qu'elle a été indiquée", devrait permettre "d'impacter, pour la partie liée aux mesures à gains rapides, six indicateurs Doing Business", a souligné Mountaga Sy.

"La feuille de route attractivité de cette année est basée sur l'analyse des performances et faiblesses des années passées. Elle est constituée de dix-sept mesures réparties en huit mesures de réformes à gains rapides et neuf mesures de consolidation et de suivi", a expliqué le DG de l'APIX.

M. Sy s'exprimait à Saly-Portudal (Mbour, ouest), au démarrage d'un atelier de deux jours (9-10 mars) sur l'état d'avancement de la feuille de route Doing Business 2019, une rencontre à laquelle participent le secteur privé sénégalais et des contributeurs de la Banque mondiale.

Saly-Portudal (Mbour) — L'Agence nationale en charge de la promotion de l'investissement et des grands travaux (APIX) est en train de travailler pour positionner le Sénégal dans le lot des économies performantes en Afrique et dans le monde, a déclaré son directeur général, Mountaga Sy.

