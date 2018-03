Cote d'Ivoire: 35 députés lancent un groupe parlementaire Rhdp pour réparer une incohérence

Adama Bictogo et Touré Mamadou, respectivement Député Rdr d'Agboville commune et de Daloa étaient présents à la cérémonie.

C'est à cette confusion que nous avons décidé de mettre fin en mettant sur pied ce Groupe parlementaire Rhdp», a dit l'honorable Anoblé Felix, Député de San-Pedro. Précisons que 9 députés sont nécessaires pour former un Groupe parlementaire. Si le Comité adh'hoc comprends 35 députés, Anoblé Félix a laissé entendre que plus de 170 parlementaires ont manifesté le désir d'intégrer le nouveau Groupe parlementaire. « Nous allons officiellement présenter tous les membres du Groupe à l'ouverture de la session parlementaire le 3 avril 2018», a-t-il promis.

Les députés ont expliqué leur démarche par le fait qu'ils ont été tous élus sous la bannière du Rhdp et de leurs partis respectifs (Pdci-Rda et Rdr). « En lançant la création du Groupe parlementaire Rhdp, nous réparons une incohérence. En effet, normalement, le Pdci -Rda et le Rdr, en tant que partis politiques séparés, n'ont pas de députés à l'Assemblée nationale. Nous avons tous été élus sous la bannière du Rhdp. Donc, officiellement, c'est le Rhdp, en tant que groupement de parti politique, qui est représenté à l'assemblée nationale. Comment expliquez-vous alors qu'il n'y ait pas de Groupe parlementaire Rhdp au parlement ? Vous remarquez aussi que nous allons aux Sénatoriales en tant que Rhdp. Ce n'est pas normal que nous fassions tout ceci, alors que nous appartenons à des Groupes parlementaires différents à l'Assemblée nationale.

