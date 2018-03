Sénégal: Délégation générale à l'entreprenariat rapide - Les financements démarrent en fin mars

C'est une ambition renouvelée envers les femmes que le Chef de l'Etat, Macky Sall, a réitéré, hier, en recevant les entités nationales des femmes au stade Iba Mar Diop dans le cadre de la célébration du 8 mars. A cet effet, il a annoncé le démarrage des financements de la Délégation à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes en fin mars.

Le Chef de l'Etat a vécu, hier, dans la communion la journée du 8 mars avec les femmes sénégalaises. Dans un stade Iba Mar Diop coloré et archicomble, le Président Macky Sall a saisi l'occasion pour rappeler l'ambition qu'il porte pour la femme sénégalaise. Pour lui, cette ambition est de donner à la femme « tous ses droits» dans le cadre d'une «société démocratique, prospère et solidaire ». « Cette journée internationale des femmes constitue un temps fort dans notre quête perpétuelle d'un avenir meilleur pour les femmes », a indiqué le Chef de l'Etat non sans annoncer la mise en place de la Délégation générale à l'entreprenariat rapide pour les femmes et les jeunes dont les financements démarrent à la fin du mois de mars. « Ce programme est doté d'une enveloppe de 30 milliards de FCfa et les premiers financements devront démarrer à la fin de ce mois de mars. Il a pour objectif d'amplifier la promotion de l'entreprenariat en vue d'offrir des emplois durables aux femmes et aux jeunes », a dit Macky Sall.

Pour lui, ce fonds vient s'ajouter à d'autres programmes de financement de l'entreprenariat féminin comme le Fongip, le Crédit femme, le Fonds d'impulsion de la microfinance, le Programme des promotions de la finance islamique (Promis), etc. Toujours dans la prise en charge des femmes, le Chef de l'Etat a rappelé « les vastes programmes d'équipements » destinés à l'accroissement des capacités productives et à l'allègement des travaux des femmes à travers la distribution par le Pudc de 3.519 matériels post-récoltes. En plus des 2.064 équipements remis, hier aux femmes, dans le cadre de la célébration du 8 mars.

La femme rurale, symbole de dignité

Outre l'entreprenariat, les femmes ne sont pas en reste dans le cadre des politiques sociales déjà mises en place par l'Etat. A ce titre, le chef de l'Etat dit avoir créé la Couverture maladie universelle (Cmu) et le programme national des bourses de sécurité familiale dans le but à « d'atténuer la vulnérabilité des femmes et à résorber les inégalités et autres disparités entre les hommes et les femmes ». Le Chef de l'Etat s'est aussi réjoui du thème qui a été choisi cette année à savoir : « Autonomisation de la femme et de la fille en milieu rurale ». Selon lui, c'est « une reconnaissance » méritée de la communauté internationale envers la femme rurale « symbole de résilience, de dignité, de courage et d'humilité ». De telles valeurs que le Chef de l'Etat compte mettre au service de l'émergence à l'horizon 2035. Seulement, le Président Macky Sall reste convaincu qu'il reste encore des choses à faire pour l'autonomisation et l'émancipation des femmes.

C'est pour cela qu'il dit que la célébration de la journée du 8 mars de cette année doit marquer « un nouveau tournant » dans ce processus d'autonomisation des femmes. A cet effet, il a souhaité une « mobilisation nationale » autour du programme « He for She » (Lui pour elle), un programme en faveur des femmes d'Onu-femmes dans le monde. « J'exhorte les mouvements associatifs féminins à bâtir un consensus national en vue d'être à l'avant-garde de la lutte pour l'égalité et l'équité de genre », a lancé le Président de la République, appelant toutes les femmes à être les « dignes héritières » d'Aline Sitoé Diatta, de Mame Diarra, Mame Fawad Wellé, etc.

16 projets innovants financés

Dans l'accélération du processus d'autonomisation des femmes, le chef de l'Etat a remis des financements à 16 projets innovants présentés par des femmes. Ce sont 147 millions de FCfa qui ont été remis à ces femmes dont les projets doivent impacter 2.700 femmes et jeunes. L'appui à l'innovation est aussi «un levier de l'accélération» du processus d'autonomisation socioéconomique de la femme grâce à ses effets sur la réduction des inégalités basées sur le genre, renseigne un document remis à la presse dans le cadre de cette célébration de la journée du 8 mars.

GRAND PRIX DU CHEF DE L'ETAT POUR LA PROMOTION DE LA FEMME : LE GIE « KHARITOU XALEYI » DE KOUNGHEUL PRIMÉ

La célébration de la journée du 8 mars a été l'occasion, pour le chef de l'Etat, de remettre aux Gie de femmes des distinctions, aux groupements de femmes dont le travail et le savoir-faire est reconnu. Et cette année, trois groupements ont été primés, pour leur travail, du Grand prix du Président de la République pour la promotion de la femme. Le 1er prix a été remporté par le Gie « Kharitou Xaleyi » de Koungheul, suivi du Gie « Santa Yalla » de Saint-Louis et le groupement « Seddo Ndam » de Diourbel s'est adjugé le 3ème prix.

Parallèlement, le Chef de l'Etat a élevé au titre de « pionnière » plusieurs femmes qui se sont distinguées dans leur domaine respectif. Parmi elles, figurent : Korka Diaw, la présidente du Réseau des femmes agricultrices du Nord, Pr Andrée Marie Diagne, présidente des enseignantes pour l'éducation des jeunes filles, Astou Mbacké Gaye, directrice de société, Adjaratou Khar Mbaye Madiaga, chanteuse, Pr Ndioro Ndiaye, ancienne ministre, Khady Fall Tall (Afao), Sanou Diouf, commissaire de police ou encore Marie Guy Thiayga Niang, capitaine de la Gendarmerie nationale.

Au total, elles sont 42 femmes sénégalaises actives aux niveaux national, continental et international sélectionnées et élevées au rang de « pionnières ».