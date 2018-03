Cote d'Ivoire: Santé - Raymonde Goudou lance les travaux de réhabilitations de 102 établissements sanitaires

Dans le cadre du projet de Renforcement du Système de Santé et de Réponse aux urgences Epidémiques (PRSSE), la ministre de la Santé et de l'Hygiène, Raymonde Goudou-Coffie a procédé au lancement des travaux de réhabilitation et d'équipement de 102 établissements sanitaires le vendredi 9 mars 2018 à Koumassi au centre de santé Urbain Zoé Bruno.

« Comme vous le savez, l'amélioration des services de santé et de l'offre de soins demeure l'une des priorités du gouvernement ivoirien qui est conscient du rôle prépondérant que joue la santé dans la prospérité et l'épanouissement des populations pour atteindre de l'émergence à l'horizon 2020 » a déclaré la ministre de la Santé et de l'Hygiène, Raymonde Goudou-Coffie. Compte tenu de la vétusté des infrastructures sanitaires en Côte d'ivoire, la ministre a sollicité la mobilisation de ressources financières supplémentaires auprès de la banque mondiale, afin de rehausser le niveau d'ensemble des centres de santé. Poursuivant, elle a indiqué que la cérémonie de ce matin marque le démarrage immédiat des travaux pour 80 centres pour lequel le processus de passation de marché est bouclé.

Pour sa part, Pierre Franck Laporte, directeur des Opérations du Groupe de la Banque Mondiale pour la Côte d'Ivoire a exprimé son enthousiasme de partager avec les populations bénéficiaires les avantages que leur offrira la réhabilitation et l'équipement de 102 établissements de santé dans 25 districts sanitaires pour une valeur de plus de 13 milliards de FCFA . « Pour ces travaux, comme l'ensemble des appuis au développement que nous apportons, au titre de notre coopération avec la Côte d'Ivoire, dans les secteurs clés de l'énergie, de l'éducation, de la sécurité, des infrastructures, de l'emploi des jeunes et de la santé, nous mobilisons nos ressources, notre savoir-faire et toute l'assistance technique requise dans le but de parvenir à des résultats palpables pour les populations vers qui ces projets sont tournés » a-t-il martelé.