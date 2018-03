Sénégal/Maroc: U23 - Koto convoque 30 joueurs pour jouer le Maroc en amical

En voici la liste publiée : Lamine Sarr, Pape Meissa Ba, Andelinou Corréa, Alassane Ndao (Dakar SC), Djiby Diop Diémé et Moussa Djitté (Niary Tally), Cheikh Kane Sarr (Ndangane FC), Fadel Cissé, Niokhor Ba, Ibrahima B. Sagna (AF Darou Salam), Souleymane Cissé, Waly Ndiaye, Thierno Thioub (Stade de Mbour), Mamadou Sonko, Malick Sambou, Faly Ndao (Teungueth FC), Mohamed Pouye (Mbour PC), Ansou Sow (Jaraaf), Ousseynou Niang, Bamba Kane, Cheikh Faye et Ibrahima Dramé (Diambars FC), Richard Diong Mendy, Akhibou Ly (CNEPS Excellence), Boubacar Ciss (Renaissance de Dakar), Pape Ibrahima Ba (ISEG), Pape Alioune Ndiaye (Walydaan), Sounkar Tamba (AS Douanes), Mor Talla Nguer (US Gorée), Mohamed Keita (SPEIS Thiès).

