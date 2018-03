Sénégal: Présence "remarquée" des filles dans les filières de formation professionnelle

Fatick — Les structures de formation professionnelle ont enregistré, à ce jour, un taux de présence de 54% de filles a indiqué, vendredi à Fatick, le ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat, Mamadou Talla.

"Un taux de présence de 54% de filles, une parité en faveur des femmes dans l'accès à une formation continue avec un taux de 69% des effectifs contre 31% pour les hommes", a-t-il déclaré.

Mamadou Talla présidait la cérémonie officielle de la sixième édition de la journée nationale genre et FPTA (Formation professionnelle et technique et de l'artisanat) axée sur le thème : "Résoudre les problèmes des femmes pour parvenir à leur autonomisation à travers une formation professionnelle et technique de qualité".

"Un pourcentage de 28% de présence de formatrices dans les structures de formation et une prédominance de femmes responsabilisées à hauteur de 52% des postes au niveau des établissements ", a-t-il poursuivi.

M. Talla a estimé que ces performances sont le fruit des mesures phares prises par son département parmi lesquelles il cite "l'instauration de la loi d'orientation de la Formation professionnelle et technique (FPT)".

"L'institutionnalisation du genre dans le département ministériel avec la mise en place de la cellule genre et ses points focaux aux niveaux central et déconcentrés", a-t-il ajouté.

"La mise en œuvre et validation d'un audit genre du département (....) ou encore la prise en charge des personnes à besoins spécifiques dans les constructions et les interventions en matière de développement de compétences et d'appui à l'insertion", a-t-il encore expliqué.

Selon lui, accompagner les femmes dans la formation, c'est leur offrir la chance d'une meilleure reconnaissance de leurs compétences et favoriser leur accès à des emplois et à des postes de responsabilités.

Le maire de la commune Fatick, et ministre des Sports Matar Bâ, le ministre de l'Intégration africaine, du NEPAD et de la Francophonie, Mbagnick Ndiaye, et l'adjoint au gouverneur de Fatick, Cheikh Ahmed Tidiane Ndoye ont pris part à la cérémonie officielle de cette sixième édition.