Ile Maurice: Éventuel départ de la présidente - Tractations pour une alliance avec le MSM ?

Dans la soirée d'hier, les proches collaborateurs du Premier ministre ont laissé entendre que le chef du gouvernement n'avait pas encore décidé s'il participera, mardi, à la garden-party organisée par le Bureau de la présidence de la République, à la State House. On laisse entendre que Pravind Jugnauth a plusieurs engagements et qu'il est fort probable qu'il brûle cette étape. Cependant, on précise qu'il n'a pas formellement informé s'il ne sera pas présent à la garden-party d'Ameenah Gurib-Fakim.

Du côté du MSM, on s'étonne de la déclaration de sir Anerood Jugnauth (SAJ) selon laquelle une alliance MSM-MMM est possible à l'avenir. Selon un député en vue du MSM, si Ivan Collendavelloo démissionne du gouvernement, très peu de députés du ML vont le suivre. Ce qui fait que le MSM sera dans une meilleure position pour négocier une alliance.

«Même si le ministre mentor, sir Anerood Jugnauth, a dit dans une interview que tout est possible en politique, et qu'une alliance MSM-MMM pourrait être une option à l'avenir, le MMM se prépare à affronter seul les prochaines élections générales. Nous sommes en train de consolider notre parti.» Aujourd'hui, poursuit-il, tout le monde réalise où le ML a entraîné ce pays.

L'éventuelle démission d'Ameenah Gurib-Fakim ouvrira-t-elle la voie à des tractations entre le Mouvement socialiste militant (MSM) et le Mouvement militant mauricien (MMM) ? Pour le secrétaire général du MMM, Ajay Gunness, ce qui se passe actuellement entre le MSM et le Muvman liberater (ML) ne concerne pas son parti. Paul Bérenger, le leader des mauves, a une nouvelle fois soutenu qu'il n'y a pas de rapprochement avec le MSM. C'était lors de la journée de réflexion du MMM, ce samedi 10 mars.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.