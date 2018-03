Sénégal: Ligue des Champions - Génération Foot de Dakar maximise ses chances

La manche retour de la rencontre entre Génération Foot du Sénégal et le club guinéen Horoya AC, est prévu pour le samedi 17 mars 2018. Le champion du Sénégal en titre, met tous les armes de son côté pour remporter ce match comptant pour les 16e de finale de la Ligue des Champions.

A en croire l'APS, le club aurait même envoyé ses jardiniers s'occuper de la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor où se tiendra la rencontre.

En effet, depuis longtemps en piteux état, la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor doit accueillir la manche retour de la confrontation entre Génération Foot et le Horoya AC. Battu (2-1) à Conakry, le club dakarois entend mettre tous les atouts de son côté avant la rencontre décisive.

« Nous voulons disposer d'une aire de jeu en bon état et cela nécessite un bon investissement et une bonne prise en charge du gazon du stade Léopold Sédar Senghor, qui abrite ce dimanche un combat de lutte. Avec l'accord des autorités du stade, nous allons mettre la main à la pâte et amener les jardiniers s'en occuper de lundi à vendredi », a annoncé le président de Génération Foot, Mady Touré. « Au-delà de Génération Foot, c'est l'ensemble du football sénégalais qui a besoin d'un club en phase des poules de la Ligue des Champions », a ajouté le dirigeant, cité par l'APS. Depuis 2004 et l'élimination de la Jeanne d'Arc de Dakar en demi-finales de l'épreuve, aucun club sénégalais ne s'est plus qualifié pour la phase des poules de la plus importante compétition interclubs africaine.