Algérie/Sud-Soudan: Ahcene Aït Abdelmalek - L'Algérien prend les rênes du Soudan du Sud

Ahcene Aït Abdelmalek est un entraîneur et formateur de football, titulaire d'un diplôme UEFA (diplôme d'entraîneur professionnel international). Né en Kabylie et passé par la JSK et l'ASM Oran, Aït Abdelmalek possède la double nationalité algéro-allemande. Il a sillonné l'Afrique avec des expériences au Mali et au Cameroun. Son principal fait d'armes reste une participation en phase de poules de la Ligue des champions de la CAF en 2010 à la tête du club malien du Djoliba AC, avec lequel il avait terminé vice-champion et demi-finaliste de la Coupe du Mali.

Le Soudan du Sud s'est officiellement doté d'un nouveau sélectionneur en la personne d' Ahcene Aït Abdelmalek. Le technicien algérien aura pour principale mission de préparer cette jeune équipe nationale en vue des cinq dernières journées des éliminatoires de la CAN 2019, qui vont les opposer au Mali, au Gabon et au Burundi (vainqueur 3-0 lors de la 1ere journée).

