Ile Maurice: Scandale Platinum Card - Le compromis PM-présidente irrite le MSM et l'opposition

Le secrétaire général du Mouvement militant mauricien, Ajay Gunness, soutient de son côté que son parti fera de nouveau une demande pour que la présidente parte avant le 12 mars. «Le Premier ministre et la présidente ont pris le pays en otage. Et tout cas, Pravind Jugnauth n'assume pas ses responsabilités.»

Le leader du Parti travailliste (PTr) parle d'un méga scandale et affirme qu'il va en parler en long et en large après la fête de l'Indépendance. «Péi-la anba lao. Dayer, yer, an prézans Pravind Juganuth, pavion Moris ti anba lao dan Lycée Labourdonnais. Sé enn sign sa !» Le PTr, dit-il, boycottera toutes les activités où sera présente la présidente de la République.

