Ile Maurice: Scandale Platinum Card - La présidente donne la réplique sur Twitter

«It is being reported that l am resigning. I am still in post.» Tweet de la présidente de la République aux alentours de 22 heures hier, vendredi 9 mars. Ameenah Gurib-Fakim, actuellement empêtrée dans le scandale Platinum Card, a choisi le réseau social pour s'exprimer après une longue journée marquée par l'annonce du Premier ministre de sa démission après les célébrations des 50 ans de l'indépendance.

Le chef de l'État persiste et signe. Les révélations de l'express ses dépenses folles et tout ce qui a été dit sur cette affaire restent des allégations. «ALL ALLEGATIONS... truth will come out when enquiry is over», a tweeté Ameenah Gurib-Fakim.

Hier, Pravind Jugnauth a annoncé que la présidente démissionnera après les festivités du 12 mars. Ce, presque 24 heures après que le Conseil des ministres a pris la décision de la destituer. Un compromis a été trouvé entre le PM et la présidente après deux rencontres qui ont eu lieu dans la soirée de jeudi et tôt le lendemain, vendredi.