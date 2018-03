Angola: Appel aux journalistes de recourir aux documents officiels

Luanda — Les journalistes angolais sont appelés à être plus perspicaces dans la recherche de données contenues dans le Journal de la République et sur les sites des départements ministériels, des institutions publiques et privées, et à cultiver des sources crédibles et d'intérêt de la Nation.

Tel est le conseil donné par le ministre de la Communication sociale, João Melo aux journalistes de la Radio Nationale d'Angola (RNA), au cours d'une conférence organisée vendredi à Luanda, dans le cadre d'un recyclage de professionnels des médias qui se déroule depuis le 24 février dernier.

Face aux obstacles auxquels se heurtent les journalistes dans la recherche des données informatives auprès des entités autorisées, le ministre, reconnaissant cette réalité dans le pays, a estimé que recourir aux documents officiels disponibles sur Internet pourrait permettre aux journalistes de contourner des barrières éventuelles.

Toutefois, le ministre a dit qu'il y avait déjà une certaine compréhension et esprit d'ouverture de la part de quelques entités depuis l'arrivée au pouvoir (en octobre 2017) du nouveau gouvernement, résultat de plusieurs rencontres qu'il a lui même eues avec des ministres, des gouverneurs et vice-gouverneurs provinciaux, ainsi qu'avec des administrateurs municipaux sur l'importance de la communication institutionnelle et de la presse.

Au cours de cette conférence, dont le thème était "Le Discours Journalistique de l'Actualité", le ministre a relevé l'importance des médias publics et privés dans la société et le rôle du journaliste.

Le journaliste doit s'abstenir de donner des opinions ou de s'établir juge, vu qu'il est à peine communicateur des faits qui surviennent au jour le jour, soit des événements dont il doit informer avec toutes les nuances et clarté, a-t-il ajouté.

La communication doit être vue comme un système qui permet la coexistence des organes de différents profils, orientations et perspectives, d'ou les médias publics ont une responsabilité particulière, a-t-il souligné.

"La presse publique doit être la plus crédible, la plus sérieuse, bien équilibrée et objective", a ajouté le ministre, rappelant que l'actuel gouvernement, issu des élections générales du 23 Août 2017, avait pris l'engagement de garantir une information plurielle, indépendante, rigoureuse, exempte et responsable.

Stimuler les principes de la déontologie et de l'éthique professionnelle dans l'exercice d'activité de la communication sociale et la liberté d'expression des citoyens, figure également dans l'engagement pris par le gouvernement actuel dans le domaine de l'information, a-t-il ajouté.