Guinée: Le PNUD offre des matériels météorologiques, de kits informatiques, des engins roulants à deux ministères

Le programme des nations unies pour le développement (PNUD) a procédé ce Vendredi 09 Mars 2018 à la remise d'un important lot de matériels météorologiques, de kits informatiques (ordinateurs et accessoires) et des engins roulants acquis au Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts et au Ministère des Transports.

Selon le PNUD, ce don s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Renforcement de la Résilience des Moyens d'existence des Communautés agricoles de Gaoual, Koundara et Mali- REMECC GKM, du projet Adaptation basée sur les Ecosystèmes des communautés vulnérables de la Région de la Haute Guinée-AbE-HG et du projet BIOGAZ.

Aux dires des responsables du PNUD, ce lot d'équipements obtenu grâce aux financements du Fonds Mondial pour l'Environnement (FEM) et du (PNUD) vise à renforcer la résilience et la capacité d'adaptation des communautés au changement climatique et promouvoir le développement du Biogaz.

« Ce don est constitué de 9 stations météorologiques automatiques pour les Préfectures de Tougué, Koubia, Lélouma et Pita (Centre de Recherche Agronomique de Bareng), Kouroussa, Mandiana, Kissidougou, Kankan et Faranah qui servira en même temps à la navigation aérienne, 8 ordinateurs portables et accessoires et un serveur, un Véhicule tout terrain pour l'unité de coordination, 9 motos tout terrain pour les Directions préfectorales de l'Environnement de Boffa, de Mamou de Nzérékoré, de Beyla, de Kissidougou, de Faranah, de Kouroussa et de Mandiana, 11 motos également pour les cantonnements forestiers de la zone d'intervention du projet AbE », nous a-t-on expliqué.

Ces équipements qui ont coûté 253.267 USD soit près de deux milliards deux cent quatre-vingt-six millions de francs guinéens (2.285.737.400 GNF), sont principalement destinés à la Direction Nationale de Météorologie et aux services techniques déconcentrés du Ministère de l'Environnement, des eaux et forêts pour renforcer la collecte, le traitement et la diffusion des informations climatiques et faciliter la mise en œuvre et le suivi des activités de terrain.

Dans son discours, Eloi Kouadio IV, Directeur adjoint du PNUD, chargé des programmes, Représentant le Directeur Pays Lionel Laurens à dit que ce matériel météorologique de dernière génération va permettre de mesurer plusieurs paramètres dont la pluviométrie, la température, la direction et la vitesse du vent, le rayonnement solaire, etc.

« Les informations climatiques seront transmises en temps réel au serveur central de Conakry et diffusées sur le réseau mondial toutes les 3 heures. Les données sont utilisées par différents secteurs socio-économiques notamment les transports, l'Environnement, l'Agriculture et la sécurité alimentaire, l'eau et l'énergie, l'urbanisme, les travaux publics, la santé, etc. Les engins roulants vont faciliter la mise en œuvre et le suivi des activités par les services techniques déconcentrés », a-t-il indiqué.

De son côté, Mohamed Sékou Camara inspecteur Général au niveau du Ministère de l'Environnement, des eaux et forêts, représentant de Mme la Ministre, après avoir remercié le PNUD qui n'est pas à sa première action en faveur du département de l'Environnement, s'est engagé au nom de son département à veiller à l'utilisation à bon escient des équipements et matériels roulants.

Prenant la parole, le Chef de Cabinet du Ministère des transports s'est réjoui de ce don d'équipements modernes de la Météo, qui va améliorer le volume et la qualité de l'information climatique en répondant à une des préoccupations du Gouvernement inscrites dans le Plan National de développement Économique et Social (PNDES).