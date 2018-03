Congo-Brazzaville: Fête du 8 mars - Lona choisit de mieux informer la femme pour mieux l'orienter

L'ONG Lona a fait le choix d'édifier les jeunes filles et femmes sur l'effectivité de leurs droits afin de marquer son adhésion à la célébration de la journée internationale des droits des femmes.

Placée sur le thème « Célébrez la femme dans sa diversité », l'activité a réuni plusieurs collégiennes, lycéennes et universitaires, de diverses institutions scolaires de Brazzaville, le 2 mars, au Centre d'information des Nations unies. Le ton de la rencontre a été donné par la projection d'un court métrage retraçant les origines et l'évolution des droits de la femme suivie d'une discussion.

Initiative visant à promouvoir le leadership féminin et à faire exploser leur potentiel, l'activité consistait à mettre en avant différentes femmes évoluant dans divers domaines, dans le but d'inspirer d'autres jeunes femmes et jeunes filles à travers leur partage d'expérience. Les échanges entre participantes et intervenants ont été axés sur « TIC et photographie », « Jeunesse et leadership », « Girls in stem », « Communication et médias », « Vie d'entreprise et carrière », « Mode et évènementiel » puis « Arts et lettres ».

Entre choix de carrière et exigences professionnelles, ces échanges ont été très bénéfiques pour ces collégiens, lycéens et universitaires. Dans l'ensemble, elles ont sollicité la tenue régulière de ce type de session. Belle expérience pour les intervenants, qui ont été fascinés par la participation assidue et l'échange constant avec les jeunes participantes manifestant leur curiosité et engouement à apprendre sur ces différends qu'elles pourront embrasser plus tard.

Cette activité dont les objectifs ont été pour l'ensemble atteints, d'après les dires des organisateurs, a bénéficié de l'apport en ressources humaines des YALI Alumni, des PAYLP Alumni et d'autres jeunes femmes, cadres de la société congolaise. Pour la petite histoire, Lona est une organisation à but non lucratif œuvrant pour le bien-être et l'épanouissement de la jeunesse à travers différents programmes d'actions en faveur du développement. Elle a été mise en place par Vanessa Metou, experte en droit international pénal et activiste, passionnée par les questions de jeunesse.