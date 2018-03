Guinée: Ministère de la pêche - Rencontre d'échanges pour plus de résultats efficaces en 2018

Le ministère de la pêche et de l'économie Maritime est à pied d'œuvre pour réaliser des reformes engagées. Vendredi 09 mars 2018, au sein de son département, l'Office National du Contrôle Sanitaire des Produits de pêche et de l'aquaculture a tenu son conseil d'administration.

Cette rencontre vise à faire l'état des lieux de la gestion antérieure et d'amorcer des nouveaux élans en vue de produire plus de résultats pour l'année 2018.

Selon M. Selly Camara, Président du Conseil d'administration qui a prit la parole, la pêche constitue un secteur clé de l'économie nationale, elle génère prés de dix mille emplois directs et fourni 40% de protéine animal consommées dans notre pays. La pêche maritime possède un potentiel annuel moyen de capture d'environ 120 mille tonnes.

« La pêche artisanale principale source d'approvisionnement des populations quant á elle évolue dans plus de 120 débarcadères repartis le long des 300KM de côtes avec un parc piroguier motorisé estimer á 1052 embarcations en 2017 avec une superficie exploitable de 200mille mailles marins sur les 300KM de côtes dont 70% ont moins de 40% de profondeur », a-t-il indiqué.

Concernant la consommation locale du poisson, il s'est réjouit du potentiel du plateau continental mais a néanmoins M. Selly a déploré la faible consommation locale qui se situe autour de 12kg per capita, un pourcentage en dessous de la moyenne sous régionale qui est autour de 17% selon un rapport du FAO en 2008.

Sur la question de la sanction de l'Union Européenne sur les produits de pêche, Président du Conseil d'administration de l'ONSPA a rappelé cette période douloureuse qui pèse encore sur l'économie marine.

« Durant des années, notre pays a été listé comme pays non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Cette situation persiste depuis plus de 10ans ».

Pour remédier á cette situation, il a exhorté à la direction générale de l'ONSPA á redoubler d'effort dans son combat pour la qualification de des produits de pêche au niveau des ports, des débarcadères, des établissements de traitement et de conservation, des entrepôts frigorifiques... en vue de répondre aux exigences de l'UE et aussi de mériter la confiance du président de la république qui s'est personnellement impliqué dans ce combat.

Pour la directrice de l'ONSPA M'mah Savané, a félicité l'Union Européenne pour avoir aidé la Guinée dans ses efforts de qualification des produits halieutiques.

« Je remercie l'UE pour l'obtention de 3 missions d'assistance technique et je souhaite une plus grande implication du département et du CA pour la levée de cette suspension », a-t-elle remercié.

Elle a poursuivi son intervention en citant certaines actions de son service allant dans le cadre de la levée de cette suspension notamment la réalisation des audits, des inspections, les prélèvements et analyses des échantillons, le traitement et la conservation du poisson pêché, la délivrance des agréments techniques et sanitaires, le suivi des opérations de débarquement au port de Conakry et Kamsar, la collecte des données, l'achat d'un véhicule de prélèvement et six motos pour l'inspection, la formation des inspecteurs et des laborantins, la réalisation des analyses microbiologiques et chimiques en Mauritanie, l'affectation du port de Témetaye pour les produits d'exportation pour l'UE, l'ouverture d'un poste d'inspection sanitaire á Kourémalé, l'exécution des projets et programmes du NEPAD et de l'ONUDI etc.

Mme M'mah Savané a affirmé dans les perspectives, que la principale préoccupation de sa direction demeure la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union Européenne établie par les experts.

Le ministre dudit ministère n'a pas manqué de confirmé l'effort que l'ONSPA fourni pour la qualification du poisson en Guinée. M. Fredéric Loua s'est réjoui par téléphone les performances de se service attaché au ministère de la pêche et de l'aquaculture.