Sénégal: Plaidoyer pour la construction d'un centre de santé à la commune Dieuppeul-Derklé

"Les graves pathologies qui ne peuvent être réglées sur place seront orientées vers les hôpitaux notamment celui de Pikine pour des examens plus approfondis et un suivi médical" a soutenu Zheng Chunscheng.

"Si on avait un centre de santé ici, c'est sûr que vous n'allez pas assister à cette affluence record. Les gens sont là depuis six heures du matin" pour se faire consulter et remettre des médicaments par des spécialistes chinois et sénégalais a-t-il ajouté.

"Nous lançons un appel aux autorités qui ont en charge la santé de ce pays, pour qu'elles aident la population Dieuppeul-Derklé à disposer d'un centre de santé" a-t-il notamment dit à l'occasion de la journée de consultations gratuites et de dons organisée à l'école Ibrahima Koïta de Dieuppeul, en partenariat avec la Mission médicale chinoise et l'hôpital de Pikine.

