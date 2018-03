Congo-Kinshasa: Les conclusions de la commission d'enquête sur la répression des marches

Au moins une quarantaine de cas d'arrestation, de détention, de tortures et de traitements cruels, inhumains ou dégradants sont également répertoriés pour les événements des 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018.

Des victimes, des témoins ainsi que des ayants droit, au total 122 personnes ont accepté de répondre à l'invitation de la Commission 3121. Les investigations ont donné 14 morts dont 12 tués par balles et deux personnes asphyxiées. On a relevé 65 blessés, dont plusieurs par balles.

En RDC, les premières conclusions de la commission d'enquête sur les événements des 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018 ont été révélées. Au total, 14 personnes ont été tuées : 7 à chacune des deux premières manifestations appelées par le Comité laïc de coordination (CLC). Au cours d'une conférence de presse conjointe à Kinshasa, ce samedi 10 mars, la ministre des Droits humains Marie-Ange Mushobekwa et le rapporteur de la Commission Georges Kapiamba, représentant de la société civile, se sont accordés sur ce bilan.

