Angola: Le gouvernement accorde une attention particulière aux anciens combattants, dit un responsable

À son tour, le président du Forum angolais des Anciens Combattants et Vétérants de la Patrie, Rogério Bilingana, a estimé que « le 4 Janvier, le 15 Mars et le 4 Février ont été les grands événements de l'histoire contemporaine, ainsi que d'autres révoltes menées par certains groupes ethniques du pays, étaient des actions patriotiques de grande valeur historique.

Il a ajouté que le 15 mars 1961 était une date importante pour les Angolais et qu'elle méritait une plus grande attention de tous.

Le secrétaire d'Etat parlait à l'ouverture de la Journée commémorative du 15 Mars, le jour de l'extension de la lutte armée de libération nationale, qui se tient sous la devise « 15 Mars, raison de la Liberté, de la Paix et de la Prospérité du peuple angolais», représentant le ministre des Anciens Combattants et Vétérans de la patrie.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.