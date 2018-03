Kenya: Economie - Le Medef satisfait de son voyage au Kenya et en Ethiopie

Le président kenyan et le leader de l'opposition, qui se sont rencontrés le 9 mars, ont convenu de fumer… Plus »

Les patrons français se demandent ainsi s'ils pourront y trouver une main-d'œuvre suffisante et qualifiée. Ils s'inquiètent aussi de l'impossibilité d'accès aux devises, dans un pays où le système bancaire est peu développé. Réponse du ministre éthiopien des Finances et du développement économique : « soyez patients, nous avons besoin de temps ».

Dans un message publié sur Twitter, Uhuru Kenyatta a indiqué que « les grandes marques françaises se sont engagées à investir plus de 10 milliards de dollars et à créer des milliers d'emplois au Kenya ». Un chiffre que le syndicat patronal n'a pas confirmé. Il a présenté au Président Kenyatta douze projets d'investissements, dans divers secteurs, dont les infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires et l'énergie.

Ils ont passé trois jours au Kenya et deux en Ethiopie. Deux pays qui font partie des économies les plus dynamiques du continent depuis quelques années. Une trentaine d'entreprises françaises travaillent déjà en Ethiopie.

