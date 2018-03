Congo-Kinshasa: Auprès des déplacés de Bunia, au pays

A Bunia, ils sont plus de 40 000 déplacés venus du territoire de Djugu. La plupart d'entre eux sont installés dans des familles d'accueil et plus de 3 000 sont dans ce centre.

Son bébé de 11 mois dans les bras, Alice, qui a perdu plusieurs de ses cousins ce soir-là, ne connait toujours pas l'identité de ces gens, ni même leurs motivations. Ces hommes sont « venus dans le village, on ne sait pourquoi, mais ils ont commencé à tuer les villageois », se lamente cette femme, qui n'a plus revu son mari depuis cette attaque.

Alice est elle aussi une rescapée de Rulé, qui a également parcouru plus de cent kilomètres à pieds, avec ses trois enfants. Lors de son départ, elle voyait « derrière les maisons incendiées, les cris des mamans et des hommes qu'ils tuent ».

Machette à la main droite, Achille construit une petite cabane pour sa mère dans ce camps de déplacés. Lui, ses quatre enfants, sa femme et sa mère ont parcouru plus de cent kilomètres à pied en trois jours avant d'atteindre Bunia.

Les déplacés du territoire de Djugu, en République démocratique du Congo, sont plus de 300 000. Environ 40 000 d'entre eux sont à Bunia, où ils fuient les massacres qui ont déjà emportés plus de 120 personnes. Rencontre avec certains de ces déplacés, qui se souviennent de leur départ forcé.

