Afrique: En Afrique, Sergueï Lavrov et Rex Tillerson «s'évitent soigneusement»

Les directeurs techniques de 50 pays d'Afrique se concertent depuis le 9 mars 2018 et pour quatre jours à Rabat.… Plus »

Les deux hommes parlent beaucoup d'économie et d'intérêts économiques avec leurs partenaires africains, mais pas entre eux. Selon le chercheur, on est « dans une sorte de mini guerre froide entre Moscou et les Etats-Unis ». Et, comme à l'époque de la guerre froide, « les deux capitales essaient de se trouver ou de consolider des alliés en Afrique » et de « rejouer, un peu, sur le théâtre africain la guerre froide des années 1980 ».

Rex Tillerson et Sergueï Lavrov étaient tous deux sur le continent africain en ce début mars, mais il n'y a pas eu de rencontre, bien au contraire, comme l'explique Pierre Yves Vircoulon, chercheur à l'Ifri. « Leurs calendriers de voyage s'évitent soigneusement. Le seul pays qu'ils visitent tous les deux c'est l'Ethiopie », siège de l'Union africaine. Et encore, « à des moments différents ».

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.